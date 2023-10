Lopatky už se otáčejí. Británie zprovozňuje největší větrnou farmu na moři

Větrná elektrárna Dogger Bank se nachází asi 130 km od pobřeží Yorkshiru. Projekt, který společně vyvíjejí britská společnost SSE a norské společnosti Equinor a Vårgrønn, bude po svém dokončení v roce 2026 vyrábět 3,6 gigawattů energie. Výstavba probíhá ve třech 1,2GW fázích známých jako Dogger Bank A, B a C. Informaci přinesl deník The Guardian.

„Gratuluji všem zúčastněným. První fáze napájení Dogger Bank je významným technickým úspěchem a představuje další milník v přechodu Británie na čistou energii,“ řekl John Twomey, ředitel pro připojení zákazníků společnosti National Grid. Událost si nenechal ujít ani britský ministerský předseda. „Tento projekt je rozhodující pro výrobu obnovitelné a účinné energie, která může napájet britské domácnosti z britských moří,“ komentoval úspěch Rishi Sunak.

Premiérova slova podpory přicházejí však až několik týdnů poté, co si vysloužil odsudek ze strany ekoaktivistů za to, že ustoupil od politiky čisté uhlíkové nuly, protože se podle jejich slov z přechodu na novou energetiku snaží politicky profitovat.

Britská vláda si minulý měsíc také vyslechla ostrou kritiku, když v energetické aukci nezískala žádné nové větrné elektrárny na moři. Podle mnoha odborníků totiž existoval potenciál pro projekty o výkonu 5 GWm, které by stačily k napájení 8 milionů britských domácností ročně. Lídr britské labouristické opozice Keir Starmer uvedl, že Sunakova nedostatečná investice do větrné energie je darem Putinovi, který přiškrtil mezinárodní trh.

„Elektrárna nejen posílí naši energetickou bezpečnost, ale také vytvoří pracovní místa, sníží účty za elektřinu a udrží nás na cestě k dosažení čisté nuly,“ uvedl Sunak.

Here’s how the 1st of our 277 @GErenewables turbines were installed ahead of our power generation milestone

This marks 1st ever installation and energisation of 260m Haliade-X 13MW turbine that can power a home for 2 days with 1 rotation@sserenewables @Equinor @jandenulgroup pic.twitter.com/qdbzkDmRLu