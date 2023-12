Evropská unie urychlí výstavbu větrníků, jejich počet se bude násobit i v Česku

Všech 27 členských zemí EU s výjimkou Maďarska se v úterý v Bruselu dohodlo na plánech rychlejšího rozšíření větrných elektráren na území členských států. Investice do evropské výroby v tomto sektoru by se díky tomu měly zvýšit. Téměř všichni hlavní evropští výrobci větrných turbín vykazují v posledních dvou letech provozní ztráty. Firmy poukazují na to, že čelí vysokým úrokovým sazbám a rostoucím nákladům dodavatelských řetězců. Podíl větrníků na celkové výrobě energie pocházející z obnovitelných zdrojů se má přitom podle Evropské komise do roku 2030 zdvojnásobit na 42,5 procenta.