Bude Amazon přijímat bitcoiny? Spekulace vyhnaly cenu na měsíční maximum

Bitcoin Co to je? Nejstarší, nejrozšířenější a nejznámější kryptoměna (digitální měna). Peníze mají pouze elektronickou podobu, jejich majitel je může mít ve svém počítači jako soubory nebo mu je uchovává třetí strana. Jak funguje?

Díky speciální databázi, která uchovává neustále rostoucí počet záznamů. Tato technologie, nazývána blockchain, slouží jako účetní kniha bitcoinu. Online databáze je chráněna jak proti neoprávněnému zásahu z vnější strany, tak i ze strany samotných uživatelů. Konečné množství bitcoinů je předem známo a jejich uvolňování do oběhu je definováno v jeho zdrojovém kódu.

Čím se liší od jiných měn?

Unikátní vlastností bitcoinu je jeho úplná decentralizace. Je navržen tak, aby nikdo, ani jeho autor nebo jiní jednotlivci, skupiny či vlády, nemohl tuto měnu ovlivňovat, padělat, zabavovat účty, ovládat peněžní toky nebo způsobovat inflaci.

Jaký je kurz?

Bitcoiny fungují od roku 2009, mezi roky 2015 a 2016 jejich cena vzrostla z 300 na téměř tisíc dolarů. V prosinci 2017 vyvrcholila tzv. bitcoinová horečka, když cena stoupla až ke 20 tisícům dolarů a posléze prudce spadla. Na tuto úroveň se vrátila koncem roku 2020 a v dubnu 2021 se vyšplhala až ke 65 tisícům dolarů.

Co určuje cenu?

Bitcoin je zcela nezávislý na tradičních měnách, není krytý zlatem ani jinými komoditami, ale podobně jako u jiných běžných měn je jeho hodnota závislá na důvěře, že s ním bude možné v budoucnu zaplatit stejně jako dnes. Hodnota bitcoinu vychází čistě z nabídky a poptávky na trhu, v krátkodobých úsecích se kurz vyznačuje prudkým kolísáním ceny.

Jaká jsou rizika?

Kvůli své náročné vystopovatelnosti a nemožnosti kontroly je vhodný k trestné činnosti, ke stejnému účelu však lze zneužít i běžnou hotovost. Nicméně celá síť je online a hrozí zde nebezpečí od hackerů. Kryptografie samotného bitcoinu dosud nebyla prolomena, terči hackerů se však staly burzy, na nichž se s digitální měnou obchoduje. Celková škoda se počítá v desítkách miliard korun.