Bitcoin je jen nafouklá bublina, varuje investor. Vsaďte na ropu, radí

V nedávném rozhovoru pro portál CNBC hovořil nejvyšší představitel společnosti Richard Bernstein Advisors o nekončících růstu kryptoměn na finančních trzích. Popularita bitcoinů i dalších digitálních měn je podle něj enormní a investoři kvůli ní zapomínají na jiné možnosti, které jim trh nabízí.

Bernstein investory varuje, že svět kryptoměn je jen velkou cenovou bublinou, která musí v dohledné době prasknout. Virtuální měny jsou podle něj velkým zájmem lidí, kteří nemají o investování žádné znalosti a chybí jim zkušenosti. To je podle něj velmi problematické a cenovou bublinu to ještě nafukuje.



„Bubliny se od spekulací liší v tom, že prostupují postupně celou společností. Jdou mimo finanční trhy. U kryptoměn a pravděpodobně i u některých akcií nadnárodních technologických firem je nyní patrné, ceny neodrážejí realitu,“ řekl Bernstein o kryptoměnách pro portál CNBC.

Investor se zkušenostmi z americké Wall Street nerozumí tomu, proč podobný rozruch ve společnosti nyní nevyvolává například ropa. Její cena totiž za posledních rok stoupla téměř o sto procent a aktuálně se obchoduje za 70,88 amerických dolarů za barel, což je nejvyšší částka od října roku 2018. Trh s ropou je v současnosti podle Bernsteina nejvíce ignorovaným trhem, kde ceny stoupají.

„Za šest až 18 měsíců nás čekají na trzích změny a některým investorům hrozí, že jejich portfolio utrpí velké ztráty. Trh překvapí vysoká inflace a lidé by měli investovat do úplně jiných oblastí, než do kterých standardně investují v posledních měsících. K růstu dojde v oblasti energetiky, komodit a průmyslu,“ dodal Bernstein.