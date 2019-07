Mexiko čelí guacamolové krizi. Mohou za to Američané i mafie

Rozruch kolem falešného guacamole vznikl kvůli prudce rostoucím cenám avokáda. Jak uvedl deník USA Today, vzrostly ceny avokáda z Mexika za poslední rok o 129 %. To je podle odborníků nejvyšší cena za posledních 10 let. Avokádo se tak stalo téměř luxusním produktem.



„Za všechno může pokles výnosů ze sklizně a rostoucí poptávka ze strany USA. V Mexiku je méně avokáda a tento nedostatek způsobil nárůst cen,“ vysvětlil regionálním novinám Diario de Coahuila Pedro Bucio. Koncem června stálo kilo avokáda až 4,67 eur (120 Kč).

Mexický dip guacamole je totiž v USA oblíbenou pochoutkou. Obzvláště pak v den, kdy se koná finálový zápas amerického fotbalu Super Bowl. To Američané spořádají mexického dipu opravdu obrovské množství. Podle Avocado Producers and Exporting Packers Association v Mexiku (APEAM) bylo jen kvůli letošnímu Super Bowlu dovezeno do USA 120 tisíc tun avokáda. To je o 20 % více než v předchozím roce a čtyřikrát více než v roce 2014.

Jak napsal Deutsche Welle, touha Američanů po avokádu stále častěji nutí stánky s tacos, aby prodávali tortilly plněné falešným dipem guacamole. Falešná varianta obsahuje základní suroviny jako rajčata, chilli, sůl, česnek a koriandr. Avokádo je nahrazeno mexickou cuketou. Dip má díky tomu svou typickou zelenou barvu a dokonce i podobnou konzistenci a chuť jako originál.

Guacamole Guacamole je avokádový pokrm, který pochází od Aztéků. Slovo guacamole pochází ze slova „ahuacamolli“ z jazyka nahuatl, což v překladu znamená „avokádová salsa“. Používá se jako pomazánka a jako přísada k dalším jídlům. Dnes je populární součástí kuchyně nejen v Mexiku a v USA, ale i v dalších zemích světa. Guacamole má v samotném Mexiku různé regionální podoby. Tradiční příprava spočívá v rozmačkání dužniny avokáda v hmoždíři a přidání mořské soli, rajčat, citrónové šťávy a čili. Recepty na guacamole často zahrnují také cibuli, česnek, pepř, jogurt, smetanu, majonézu, koriandr či bazalku apod. Zdroj: Wikipedia

Mexický ministr zemědělství Victor Villalobos obviňuje z růstu cen avokáda spekulanty. Čísla však vyprávějí jiný příběh.

Produkce avokáda v prvních pěti měsících letošního roku byla ve srovnání se stejným obdobím v loňském roce nižší o 1,2 % (o 10 tisíc tun). Vývoz se mezitím zvýšil o 7,6 %. Za posledních deset let se vývoz zvýšil na čtyřnásobek. Do USA jsou dnes exportovány čtyři pětiny všech mexických avokád. V uplynulém roce prodalo Mexiko do USA avokáda za 2,5 miliardy dolarů, což je více než za vývoz ropy.

Velká část poptávky pochází z USA, kde se spotřeba avokáda každoročně zvyšuje přibližně o 15 %. V USA je avokádo považováno za superpotravinu, která je bohatá na nenasycené tuky, draslík a vitamín E. Pomáhá také udržet hladinu cholesterolu, posílit imunitní systém a nezpůsobuje přibývání na váze, i když je to kalorická bomba

Drogové kartely nechtějí být pozadu

Zdá se, že i mexické drogové kartely si chtějí utrhnout kus avokádového trhu. Vzhledem k počasí a zeměpisné poloze se mexický stát Michoacán stal centrem výroby syntetických drog a zároveň „rájem“ pro pěstování avokáda. Drogové kartely rutinně ohrožují zemědělce a vybírají od nich peníze. Často dochází i k útokům na avokádové zásilky. Situace přinutila některé přední výrobce k tomu, aby si zajistili vlastní bezpečnostní služby, tzv autodefensas, což jsou soukromé polovojenské síly.

Poptávka po větší výměře způsobila nárůst nelegálního odlesňování. Pěstování avokáda také vyžaduje obrovské množství vody, která začíná být v regionu vzácným zdrojem. Zásoby se navíc v důsledku měnících se klimatických podmínek stávají stále více omezenými.

Problém rostoucích cen není zcela nový. Před dvěma lety způsobily špatné sklizně a obrovská mezinárodní poptávka dramatický nárůst cen. Spotřeba avokáda se zvýšila nejen v USA, Kanadě a EU, ale také v Číně a Japonsku. Mexiko, jako největší světový vývozce a země s nejvyšší spotřebou avokáda na obyvatele, dokonce uvažovalo o dovozu ovoce. Průměrný Mexičan spotřebuje ročně více než sedm kilogramů avokáda.

Význam dovozu avokáda v Mexiku se ještě více projevil, když americký prezident Donald Trump v květnu hrozil uvalením represivních cel na všechny mexické dovozy, pokud by Mexiko nezintenzivnilo své aktivity týkající se migrantů. Mexiko na výhrůžku odpovědělo výhrůžkou a slíbilo, že pokud to Trump udělá, drasticky zvedne dovozní cenu avokáda.

Představa Super Bowlu bez guacamole v USA neprošla a prezident své plány na poslední chvíli odvolal. Pro Mexičany to má jednu nevýhodu - musí se kvůli enormní americké poptávce spokojit s falešným guacamole.