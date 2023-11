Ambulance ztichly, vlaky nevyjely. Austrálie přišla o internet a telefonní signál

Podle generálního ředitele firmy Optus, která má služby na starosti, její technici nadále vyšetřují příčinu jednoho z největších výpadků za poslední roky. „Optus postupně obnovuje své služby zhruba osm hodin po celostátním výpadku,“ oznámil ve zprávě poskytovatel. Jeho mluvčí dodal, že může trvat ještě několik hodin, než se všechny služby plně obnoví. Zprávu přinesl deník The Guardian.

„Jsme si vědomi toho, že některé mobilní telefony mají problémy s připojením k číslům pro tísňové linky,“ uvedl mluvčí. „Pokud zákazníci společnosti Optus potřebují volat tísňové služby, doporučujeme, aby se pokusili najít alternativní zařízení,“ dodal.

Výkonná ředitelka Optusu Kelly Bayer Rosmarinová řekla rozhlasové stanici 2GB v Sydney, že stále není jasné, co výpadek způsobilo. Již dříve uvedla, že je velmi nepravděpodobné, že by to bylo způsobeno hackerským útokem. „Nemáme ponětí o příčině. Naší prioritou nyní je obnovení služeb pro zákazníky,“ uvedla.

Podle internetových stránek DownDetector začali uživatelé hlásit problémy ve středu kolem čtvrté hodiny ranní evropského času. Kvůli výpadku mobilního a internetového signálu se v Melbourne zastavila celá železniční síť. Dopravce uvedl, že chyba komunikátorů spojená s výpadkem společnosti Optus znemožnila kolem páté hodiny ranní provoz vlaků v celé metropolitní síti.

Provoz se obnovil po dvou hodinách, ale s velkými zpožděními. Generální ředitel melbournského dopravního podniku Raymond O’Flaherty uvedl, že bylo zrušeno přibližně 500 spojů. „Vlaky již nyní jezdí na všech našich tratích,“ dodal.

Příliš brzy na kompenzace

Výpadek se dotkl i australských nemocničních telefonních linek. Společnost Ramsay Health Care, která provozuje 73 soukromých nemocnic a ordinací po celé Austrálii, uvedla, že její linky byly zcela nefunkční. Stejný problém hlásily i společnosti v Melbourne, které provozují asi desítku veřejných nemocnic a virtuální pohotovost státu.

Mnozí pacienti a jejich rodinní příslušníci rovněž hlásili, že se nemohou dovolat do onkologického centra Petera MacCalluma, Královské ženské nemocnice, Královské melbournské nemocnice, Královské dětské nemocnice a nemocnice svatého Vincenta. Nemocnice Royal Melbourne uvedla, že ve všech svých areálech vyhlásila takzvaný žlutý kód, to znamená, že došlo k interní mimořádné události ovlivňující poskytování služeb.

Australská Banka Commonwealth Bank uvedla, že někteří zákazníci mohou mít v důsledku toho potíže se službami, například s online bankovnictvím.

Federální ministryně pro komunikace Michelle Rowlandová uvedla, že vláda již zavedla protokol umožňující zákazníkům společnosti Optus využít jiných mobilních sítí. Dodala, že je příliš brzy na to, aby se hovořilo o kompenzacích pro postižené.

Mluvčí australské opozice pro komunikaci David Coleman označil výpadek v zemi za katastrofální. „Neexistuje žádný precedens pro incident tohoto druhu. Společnost Optus musí nyní udělat vše, co je v jejích silách, aby se vše vyřešilo. Vláda se rovněž musí k problému postavit čelem a pomoci společnosti Optus vyřešit tento velmi závažný problém,“ dodal.

Společnost Optus je druhým největším poskytovatelem telekomunikačních služeb v zemi, má 10,2 milionu zákazníků a také několik státních zakázek, uzavírá The Guardian