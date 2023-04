O2 a T-mobile postihl výpadek služeb, týkal se hovorů i mobilního internetu

Zákazníci si na nefunkční služby začali stěžovat kolem půl šesté večer. Zhruba o hodinu později o výpadku služeb informovali samotní operátoři.

„Moc nás to mrzí, ale právě teď řešíme výpadek mobilních služeb, který se týká jak hovorů, tak i mobilního internetu. Kolegové pracují na tom, aby bylo vše brzy zase v pořádku. Hned, jak budeme mít dobré zprávy, dáme vám sem vědět,“ napsal T-Mobile na svém Twitteru.

Problémy mělo i O2. „V současné době můžete zaznamenat problémy s hovory a datováním v naší síti. Za to se moc omlouváme. Chceme vás jen ujistit, že děláme maximum pro to, aby to netrvalo dlouho,“ zveřejnilo O2 po půl sedmé večer na Twitteru.

„Zákazníci společnosti O2 Czech republic se v úterý mohli potýkat se sníženou dostupností služeb,“ uvedla bez dalších podrobností mluvčí firmy Veronika Zachariášová.

Problémy byly s hovory i přenosy dat. Krátce před 19:00 mluvčí oznámila, že provoz v síti O2 se vrací do normálu.

Telekomunikační operátor O2, který patří investiční skupině PPF, má v Česku přes šest milionů SIM karet. T-Mobile je součástí nadnárodní skupiny Deutsche Telekom. V loňském roce měl T-Mobile v Česku 6,423 milionu zákazníků.