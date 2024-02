Na hovězí nemáme, stěžují si Argentinci. Inflační smršť je připravila o iluze

Za posledních několik let se argentinská životní úroveň citelně propadla. Země bojuje s velmi vysokou inflací, v čele státu se střídá jedna politická partaj za druhou. Hovězí maso, které se dříve řadilo mezi nejvýznamnější argentinské exportní artikly, si tam dnes může dovolit už jen málokdo. Informoval o tom britský deník BBC.

„Je to pro nás velmi těžké. Člověk se musí neustále obávat, jestli vyjde s penězi. Historicky jsme sice zemí hovězího masa, ale jíme jen kuřecí, protože je levnější,“ říká Argentinec Oriana, který přes dvacet let žije ve zchátralé části hlavního města Buenos Aires.

Ani s kuřecím to ale není žádná sláva. Jeho cena totiž za uplynulý rok meziročně stoupla asi o 211 procent, což je nejvyšší hodnota za posledních více než třicet let. Jen v prosinci se ceny kuřecího zvedly o více než 25 procent. Kromě potravin se ale Argentinci trápí i s vysokými cenami za odběr elektrické energie, dopravu nebo třeba nájem.

Argentinci se bojí o budoucnost

Existenční potíže musí řešit také Argentinec Samir. Léta se živí jako kurýr rozvážkové služby. Kvůli nedobré hospodářské situaci ale poptávka v posledních měsících není ideální. Jeho mzda se navíc dlouhodobě příliš nezvyšuje a Samir tak má problém vyrovnat se s postupně rostoucími cenami. Argentinec si zároveň všímá, že v ulicích hlavního města roste strach a zoufalství. „Někteří vás mohou zabít i jen kvůli mobilnímu telefonu,“ řekl pro BBC.

Oficiální údaje nyní ukazují, že v současné době žije v chudobě nejméně 40 procent Argentinců. Řada místních zároveň tvrdí, že tento podíl je v praxi ještě o něco vyšší. I proto řada místních začala improvizovat. Na ulicích prodávají domácí výrobky, dominuje hlavně jídlo. Tucet vajec se prodává asi za 1 dolar, tedy 22 korun.

Jak si povede nový prezident?

Neblahá makroekonomická situace v Argentině se začíná propisovat i do byznysu. Ještě několik let zpět se Claudio Paez řadil mezi úspěšné cukráře. Po celé zemi měl více 12 provozoven. Jen za několik posledních měsíců ale musel většinu těchto podniků zavřít. Propad disponibilních příjmů jeho zákazníků se totiž podepsal na podnikových tržbách. Řada Argentinců v podstatě ze dne na den přestala sladké nakupovat. „Pokud budou ekonomické potíže pokračovat ještě tři měsíce, nebudu mít možnost pokrýt své výdaje,“ uzavírá argentinský cukrář.

Argentinci nyní vyčkávají, jak si v čele země povede nový prezident Javier Milei, radikální pravicový libertarián, který v minulých dnech ohlásil mnoho reforem. V loňských volbách se mu povedlo získat více než 55 procent hlasů.

Hlavní odborový svaz v Argentině nedávno zahájil generální stávku proti radikálním ekonomickým a sociálním reformám prezidenta Mileie. Zaměstnanci mnoha sektorů vyšli do ulic na protest proti opatřením a škrtům, jimiž chce zmírnit inflaci přesahující 200 procent. Tisíce lidí se vydaly vyjádřit nesouhlas s jeho politikou směrem k sídlu parlamentu, kde zatím prezident pro návrhy hledá spojence. „Rozumí problémům lidí. Myslím, že to přesně on, koho Argentina nyní potřeba. Dokáže se vypořádat s vysokou inflací,“ komentuje situaci Samir.