Policie dopadla uprchlého podnikatele. Skrýval se deset let v Argentině

Podle zdrojů MF DNES předtím přiletěl z Argentiny do Madridu. Odtud pak cestoval autobusem do Česka.

Soud mu v roce 2014 uložil desetiletý trest za daňové podvody při obchodech s pohonnými hmotami. Státu podle verdiktu vznikla škoda 645 milionů korun, podle znalců ovšem ve skutečnosti přesahovala miliardu korun. Firma World Servis, které Toman šéfoval, do svého účetnictví nezahrnovala část faktur a na daních, které měly být v desítkách milionů korun, platila jen statisíce.

Už v době soudního verdiktu byl Toman v Argentině. Tamní úřady ho zadržely a dokonce byl ve vydávací vazbě. Jenže k vydání do Česka nakonec nedošlo.

Podnikatel byl pak v domácím vězení, a když soud zrušil mezinárodní zatýkací rozkaz, získal od českého zastupitelského úřadu v Buenos Aires dočasný cestovní doklad. S ním pak cestoval po Jižní Americe a nakonec se pokusil dostat zpět do Česka.

V Argentině byl loni zatčen také další Čech, který se dlouhé desítky let skrýval před nástupem do vězení, Josef Šindelek. Ten by si po návratu do vlasti měl odpykat trest dva a půl roku za podvody sahající až do devadesátých let.