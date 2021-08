Amazon se bojí mutace delta. Prodlouží zaměstnancům home office minimálně do ledna

Informace o podniku Amazon přinesla agentura Reuters, která se odvolává na interní sdělení podniku. Systém práce z domova se v této společnosti netýká zaměstnanců ve skladech a v doručovacích aktivitách, kteří tvoří většinu pracovní síly Amazonu.

„Protože dál pozorně sledujeme místní podmínky v souvislosti s covidem-19, upravujeme pokyny pro korporátní zaměstnance,“ píše se v interním sdělení podniku. Odklad se podle Amazonu týká i dalších zemí, firma ale neupřesnila kterých.

Amazon pak ve vyjádření agentuře Reuters sdělil, že zdraví zaměstnanců je jeho nejvyšší prioritou a že bude dál respektovat pokyny místních úřadů ohledně bezpečného návratu do kanceláří. Dodal, že bude v kancelářích vyžadovat nošení roušek u zaměstnanců, kteří neprokážou, že jsou plně očkovaní proti covidu-19.

Odložení nástupu do kanceláří oznámily třeba i velké americké banky jako je Wells Fargo nebo US Bank. Podobně je na tom i společnost BlackRock, která největším správcem finančních aktiv na světě. Ostatní velké americké bankovní domy však změny zatím neučinily a podle vyjádření pro CNN to ani neplánují.

Zaměstnanci US Bank se měli do kanceláří vrátit již 7. září, vedení společnosti však kvůli rostoucímu počtu případů ohledně onemocnění covid-19 termín posunulo. Zatím minimálně o měsíc. „Po celém světě se zvyšuje počet koronavirových případů mutace delta, a to nás přimělo upravit plány ohledně návratu do kanceláří,“ uvedl pro CNN Andy Cecere, generální ředitel US Bank.

Vzestup počtu případů nákazy koronavirem v USA, za kterým stojí mutace delta, už dříve přiměl některé další velké podniky odložit plány na návrat zaměstnanců do kanceláří. Internetový gigant Google například minulý týden oznámil, že svůj nynější systém práce z domova prodlouží do října. Internetová společnost Twitter se rozhodla znovu uzavřít své pracoviště.