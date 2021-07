Boeing má finanční problémy. Jeho pracovníci proto odchází do Amazonu či SpaceX

Podle dostupných údajů, které poskytla sociální síť LinkedIn, odešlo z Boeingu do Amazonu zhruba 1100 lidí. Americká technologická společnost SpaceX jich pak zaměstnává zhruba 200. Informovala o tom agentura Bloomberg.

Na počátku loňského roku 2020 opustilo výrobní centrum Boeingu v Seattlu více než 3 200 inženýrů a dalších techniků. Mezi nejčastější nové zaměstnavatele bývalých inženýrů Boeingu patří i firmy Microsoft či Northrop Grumman, která patří mezi přední světové výrobce v oblasti loďařství, leteckého i kosmického průmyslu.

Boeing snižuje stavy svých zaměstnanců v době, kdy se firma dostala do rekordních finančních ztrát. Celkově chce snížit své stavy až o 23 000 pracovníků, a to od managementu až po samotnou výrobu.

Velký negativní dopad na prodeje letadel jednoho ze dvou největších výrobců na světě měly hlavně nehody letadel Boeing 737 MAX, při nichž zemřelo 346 lidí. Situaci ještě zhoršila stále trvající pandemie, kvůli které klesla napříč planetou poptávka po cestování. Jednotlivé letecké společnosti kvůli tomu přestaly objednávat nová letadla, což dopadlo i na americký Boeing.

Boeing před několika dny rovněž oznámil, že nedodá velkou část letadel 787 Dreamliner. V částech některých letadel byly totiž odhaleny vady, kvůli kterým už předtím byla dodávka Dreamlinerů pozastavena, a to na zhruba pět měsíců. Většina slíbených letadel je však už zaplacených a jejich pozdní dodání zákazníkům by mohlo Boeingu způsobit další finanční potíže.

Americký Federální úřad pro letectví zároveň nařídil technické kontroly boeingů řady 737. Upozornil totiž na hrozící selhávání spínačů, které v kabině zajišťují dostatek kyslíku při vystoupání do takové nadmořské výšky, kde je jej nedostatek. V každém letounu jsou dva, pokud by selhaly najednou, piloti by mohli kvůli nedostatku kyslíku ztratit nad strojem kontrolu.

V průběhu června získal výrobce letadel 146 objednávek a 45 letadel zákazníkům dodal. To je jeho zatím nejvyšší měsíční dodávka od března 2019.