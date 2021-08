Další vlna odkladů. Zpozdí se očekávaná hra od Amazonu i mobilní Diablo

Že bychom letos neměli brát plánovaná data vydání her příliš vážně nám už bylo jasné v lednu (viz náš článek), že to ovšem bude až tak špatné jsme tedy nečekali. Nějakého kratšího odkladu se dočkala téměř každá druhá hra, většina z těch velikých pak byla pro jistotu rovnou odsunuta až na rok 2022.

A situace se nelepší ani s postupným rozvolňování protipandemických opatření a návratem lidí do kanceláří. Nově totiž byly odloženy rovnou dva další tituly, od kterých jsme si v příštích měsících slibovali mnohé.



New World New World

Tou první je netrpělivě očekávané MMORPG New World od společnosti Amazon. Přitom ještě před pár týdny během otevřené bety vypadalo vše nadějně (viz náš článek) a tak jsme s napětím vyhlíželi datum 31. srpna, kdy hra měla být spuštěna na ostro. Nakonec si ovšem budeme muset počkat až do 28. září.

Ano, je to jen o měsíc, ale kdo ví jak to nakonec bude, celkem jde u této hry už o celkově čtvrtý odklad, což nepůsobí příliš důvěryhodně. Na druhou stranu je to asi lepší řešení, než kdyby hráči byli nucení dělat betatestery a ještě za to platit.

Jason Schreier @jasonschreier All jokes aside congratulations to Jeff Bezos on successfully launching a rocket before successfully launching a video game oblíbit odpovědět

Mobilní adaptace kultovního Diabla sice přesné datum vydání ještě neměla, ve všech materiálech byl ovšem uváděn rok 2021. To už ovšem také neplatí, autoři chtějí ještě pořádně zapracovat na PvP a endgame mechanikách, a k tomu ještě přidat podporu gamepadů.

Diablo Immortal Diablo Immortal

Těžko říct, jestli je to pravda, nebo jen marketingové oddělení Blizzardu vyhodnotilo, že ve světle aktuální kauzy o sexuální diskriminaci (viz náš článek) bude lepší, když na sebe donedávna obdivovaná společnost raději nebude v nejbližší době moc upozorňovat. Obzvláště s přihlédnutím k faktu, že tvrdé jádro fanoušků Diablo Immortals nesnáší od prvního dne, kdy bylo oznámeno (viz náš článek).

Jediné pozitivní na tom je, že se při psaní přehledu nejočekávanějších her roku 2022 příliš nenadřeme, minimálně z poloviny totiž můžeme recyklovat ten letošní.