Ugandě došly kobylky. Vítaný zdroj bílkovin zmizel kvůli kácení lesů

Když se v průmyslové zóně ugandského města Masaka City setmí, začíná práce lovce kobylek Karima Damby. Přiváží na místo odchytu velké vlnité ocelové plechy a připevňuje je k prázdným sudům od oleje vyloženým černými polyetylenovými pytli. Sudy podpírají dlouhé kusy dřeva. V osm hodin večer rozsvítí zářivky a už jen čeká na příchod kobylek.

„Dělám to už od 25. října,“ říká Damba. Na svůj pravidelný lov se vydává již od října a až do prosince tráví noci čekáním, až hmyz narazí na plech a spadne do bubnů. Hmyz bohatý na bílkoviny pak zabalí a odveze rovnou na trh. „Někdy přijdou o půlnoci, jindy v pět ráno,“ říká lovec kobylek.

Kobylky jsou vítanou součástí každodenního jídelníčku Uganďanů. Mají vysoký obsah vlákniny a omega-3 mastných kyselin, a když se usmaží a posypou solí, je to výživná a křupavá svačinka. Kobylkám místní říkají nsenene (lat. Ruspolia differens). Objevuje se dvakrát ročně, v dubnu a květnu a od října do prosince. Právě v těchto měsících profesionální chytači nastražují své pasti, zatímco nadšené děti pobíhají kolem a snaží se rovnokřídlé chytit, než odletí. Informaci přinesl deník The Guardian.

Kde jsou? ptal se prezident

Letošní rok byl ale jiný. V centrální Ugandě, která je jejich hlavním hnízdištěm, se hmyz objevil jen na pouhých sedm dní. To vyvolalo znepokojení i na nejvyšších místech v zemi. „Kde jsou,“ ptal se dokonce ugandský prezident Yoweri Museveni. Mohou za to snad klimatické změny? ptal se.

Populace kobylek se v Ugandě již několik let zmenšuje. Země totiž přichází o lesy, pastviny i bažiny, v nichž se hmyz živí a rozmnožuje. V posledních třech desetiletích země přišla téměř o třetinu svých lesů. Nejintenzivnější kácení chráněných biotopů proběhlo právě v centrální oblasti Ugandy. Letošní rok byl pro populace kobylek tudíž nejhorší v historii.

V šest ráno se Dambovi podařilo naplnit jen polovinu pytle. „Nebyla to dobrá noc,“ říká zklamaně lovec. Za dobrého dne dokáže naplnit až 80 pytlů, za každý z nich pak může dostat asi 60 000 ugandských šilinků, v přepočtu tedy asi 360 Kč. Letos se však tomuto počtu ani zdaleka neblíží. Damba se obává, že po zaplacení obecních poplatků, pronájmu pozemku na stavbu pastí, zaměstnávání příležitostných pracovníků a každodenní noční spotřebě elektřiny se mu letos investice nevrátí.

Nemohl jsem je sehnat

„Jednoho dne kobylky nadobro zmizí,“ potvrzuje Quraish Katongole, který zastupuje chytače kobylek. „Pokaždé, když vykácíme lesy, změní se počasí. Vítr kobylky prostě odfoukne daleko odsud,“ dodává.

Také lovec Robert Katwesigye, který prodává kobylky už tři desetiletí, říká, že úbytek hmyzu ohrožuje jeho živobytí. „Utratili jsme peníze za nákup žárovek, železných plechů, platili elektřinu a půdu... Jen elektřina, pokud má člověk svítit každý den po dobu dvou měsíců, stojí 1,7 milionu ugandských šilinků (10 000 Kč). Půjčili jsme si peníze a jsme zadlužení. Musíme získat peníze zpět, abychom mohli dluhy splatit,“ říká.

„Vyhubení kobylek v Ugandě je aktuální téma,“ říká Giregon Olupot, akademik a zemědělský vědec z Makerere University v hlavním městě Kampale. Prostředí se pro hmyz podle něj stalo nepřátelským. „Až zmizí, bude to znamenat zkázu pro lidi, kteří si nemohou dovolit alternativní zdroje bílkovin, ale mohli by se snadno dostat ke kobylkám,“ dodává akademik.

Méně kobylek znamená také méně práce pro příležitostné dělníky na trhu. Ti mají za úkol hmyz před prodejem očistit a utrhat mu křídla a končetiny. „Dostáváme 700 šilinků (4,20 Kč) za jeden hrnek vyčištěných kobylek. Když se hmyz nedodává, nepracujeme,“ říká Jesca Nanyanzi, který pracuje ve čtvrti hlavního města Katwe.

„Obvykle kupuji čerstvé kobylky, ale nemohl jsem je sehnat,“ říká jeden z pravidelných zákazníků na trhu. „Takhle jsem si konec roku neplánoval,“ uzavírá Uganďan podle The Guardianu.