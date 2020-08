Test školních batohů: Cena nerozhoduje. Záda může zničit i drahá brašna

Co měsíc, to další centimetr. Když na děti přijde pubertální růstový spurt, vytahují se do výšky doslova před očima. Téměř slyšíte, jak jim v kostech pracují růstové ploténky.



Je to boj mezi rodiči a dětmi: jaký školní batoh vybrat? A co vozit učení v tašce na kolečkách? Velký test ukázal, že skvělý design nezaručí zdravá záda

Zhruba od páté třídy se začne dětské tělo výrazně měnit, občas také bolet nebo křivit. Víc pozornosti než kdy dřív je proto potřeba v tomhle období věnovat správné péči o jejich pohybový aparát: zda se dostatečně hýbou, ale přitom se jednostranně nepřetěžují, jestli odpočívají, správně jedí a sedí - a také s jakým zavazadlem chodí do školy.