Test loveckých salámů nepotěšil: Hodně tuku a soli, ale občas i kousky kostí

My jsme v tom prakticky nevinně. Za vším příkořím, které nám dnes působí tučná a slaná jídla, jsou pravěcí lovci. Jejich mozek je totiž naučil, že dostatek tuku v potravě jim zajistí energii na horší časy. A tak dodnes milujeme tučné, zvlášť v kombinaci se slaným, protože sůl působí jako přírodní vzpruha chuti i nálady.

Jistě, jsou to jen laciné výmluvy, když už přece dávno víme, co s naším tělem taková kombinace dělá. Jenže... Poručte hladovému předkovi, který se pořád skrývá uvnitř naší hlavy! Když přijde na uzeniny, propuknou prostě naše pravěké pudy naplno. Test MF DNES, který se zaměřil na lovecké salámy, to jen potvrdil.