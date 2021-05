Hutní průmysl se v Evropě opět žene do problémů. Jako zpráva by tato věta mnoho pozornosti nepřitáhla. Od počátku devadesátých let bylo jen několik krátkých období, kdy toto odvětví problémy nemělo. Ty nynější jsou bizarní tím, že si je Evropa přivodila sama a dobrovolně.

Na Slovensku se buď podaří na dekarbonizaci košických železáren získat dotaci z EU, nebo zbylých 9 tisíc zdejších zaměstnanců přijde o práci.