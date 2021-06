Obři se spojili. Velké firmy vytvořily alianci pro boj s klimatickou změnou

Cílem klimatické aliance, která nese název Business Alliance for Scaling Climate Solutions, tedy obchodní aliance pro škálování klimatických řešení, BASCS, by měla být podpora investic firem do životního prostředí a kontrola, kam přesně peníze, které firmy do ekologie investují, jdou.



Důvodem, proč se k takové alianci technologičtí lídři rozhodli, jsou sílící varovné hlasy, že se sice se do boje s klimatickou krizí investuje mnoho peněz, ale na dosažení nulových emisí to stále nestačí. Aby se totiž dalo plně ustoupit od fosilních paliv do roku 2050, je třeba investovat okolo 3,8 bilionu dolarů ročně, uvádí CNN.

„Nastal čas, abychom ohledně klimatické změny začali dělat nějaká konkrétní opatření,” uvedl Patrick Flynn, vedoucí oddělení udržitelnosti společnosti Salesforce, americké cloudové softwarové společnosti. „Každá vláda, firma i jednotlivec se musí postavit klimatické změně čelem a musí se snažit vytvářet lepší, udržitelnou budoucnost pro nás pro všechny,” dodal.



Nová klimatická aliance velkých firem nyní spolupracuje s Globálním fondem životního prostředí (GEF) a dalšími organizacemi a doufá, že právě s nimi bude moci společně financovat a provádět výzkum, který by urychlil řešení klimatických problémů.

Podle aliance BASCS bude hlavním bodem spolupráce na snižování emisí a zajištění toho, aby tyto investice měly měřitelný dopad. „Abychom mohli přejít na hospodářství bez uhlíku, musí se zásadně změnit fungování společností,” řekl výkonný ředitel pro společenskou odpovědnost společnosti Disney Vijay Sudan.



Snaha velkých amerických firem o boj s klimatickou krizí navazuje i na kroky, které momentálně podstupuje americký prezident Joe Biden. „Bidenův plán snížit do roku 2030 emise o polovinu nemůže vyjít bez toho, aniž by nějaké kroky začaly podnikat i velké firmy,” říká předseda think tanku Carbon Tracker Mark Campanale.

„Pokud se do boje pustí i obrovské firmy jako je Google nebo Disney a spojí se i s velkými zdroji kapitálu z Wall Street, čisté budoucnosti nic nestojí v cestě a my se konečně budeme moct někam posunout,” uzavírá Campanale.