Vedení PPF opouští Vladimír Mlynář, ve firmě pracoval třináct let

„Práce v PPF byla profesně to nejzajímavější, co jsem v životě dělal. Zejména možnost pracovat s Petrem Kellnerem byla skutečně výjimečnou životní zkušeností. V PPF jsem poznal skvělé lidi, spoustu se toho naučil a pochopil, a i proto jsem tu strávil zdaleka nejdelší část svého pracovního života. Moc za to děkuji. Teď ale přišel čas na nové životní výzvy,“ uvedl ke svému odchodu Vladimír Mlynář.

Generální ředitel PPF Jiří Šmejc v tiskové zprávě Mlynářovi za společná léta podkoval. „S Vladimírem jsme se u nejrůznějších projektů skupiny PPF setkávali víc než deset let. Spolupráce s ním byla vždy profesionální a z lidského hlediska velmi obohacující,“ uvedl.

Vladimír Mlynář odpovídal za externí vztahy skupiny PPF třináct let a byl jedním z blízkých spolupracovníků Petra Kellnera. Do PPF nastoupil v roce 2010. Předtím pracoval jako novinář, poslanec i jako ministr ve vládách premiérů Špidly, Grosse a Tošovského.