Pilota vrtulníku narychlo měnili, řekl Mlynář. Kellnera přirovnal k Jobsovi

„Nemáme jiné informace, než jaké přinášejí média. Jenom vím, že se na poslední chvíli měnil pilot, protože někdo dostal covid. Ale co se přesně stalo nevíme, doufáme, že se to dozvíme od Davida Horvátha,“ řekl Mlynář v pořadu Události, komentáře.

Nehoda vrtulníku, ve kterém seděl i Petr Kellner, se stala poté, co vyrazili na ledovec Knik věnovat se tak zvanému heliskiingu. Podle Mlynáře se jedná o sport, který je plný adrenalinu.

„Petr Kellner miloval adrenalin a hodně sportoval. Jeho mediální obraz je ale úplně jiný, než jaká byla realita. Žil velmi normální život, měl normální kamarády a samozřejmě měl koníčky. Nade všechno miloval svoji rodinu. Stále chodil do práce, nebylo to tak, že by si někde užíval peněz a o firmu se starali manažeři,“ pokračoval ve vzpomínce Mlynář.

Zároveň dodal, že Kellner o práci rád přemýšlel, měl obrovské charisma, hlídal si své soukromí a nikdy nechtěl být celebritou, což ho navenek odlišovalo. Dokázal přemýšlet jinak než ostatní.

„Pracoval jsem s ním jedenáct let. Popsal bych to jako pracovat se Stevem Jobsem, podle toho, co popisuje jeho životopis. Měl schopnost vidět věci jinak a měl odvahu rozhodovat. Jenom člověk s vizí tlačí podnik dopředu,“ řekl Mlynář a dodal, že případná kritika jeho práce ho sice trápila, ale odmítal vydávat prohlášení a být veřejně aktivní, aby ochránil rodinu.

„Uměl myslet out-of-the-box“

„Dokázal myslet ‚out-of-the-box‘, jinak než ostatní. V tom je jeho genialita. V místnosti sedí skupina velmi chytrých lidí, řeší se problém, všichni mluví k věci. Petr poslouchá, mlčí, a pak řekne: A co bychom to udělali úplně obráceně, úplně jinak. A najednou to je jasné, všichni si říkají – to nás mohlo napadnout taky. Byl nepřekonatelný ve schopnosti opustit klasický způsob myšlení a přijít s nečekaným, obvykle překvapivě jednoduchým řešením,“ popsal již před časem Mlynář podle webu Seznam zprávy.

„Není to tak, že by PPF nedělal chyby, Petr Kellner cítil velkou odpovědnost za firmy i za zaměstnance. O svých chybách jako každý inteligentní člověk přemýšlel,“ odpověděl v ČT v úterý na otázku ohledně sporných oblastí, ve kterých PPF působil.

Podle Mlynáře má nový ředitel společnosti Ladislav Bartoníček všechny předpoklady, aby tu situaci zvládl. Firma je podle něj nastavená jako systém a asi bude jiná, ale Mlynář věří, že stojí na pevných základech.

„Petr Kellner nás vedl k tomu, že překážky se mají překonávat. V tuhle chvíli je to pro nás těžké hlavně lidsky,“ uzavřel Mlynář.