Manuál k Applu s podpisem a proroctvím od Jobse se vydražil za 17 milionů

Počítače Apple jsou drahé, ale to jste ještě neviděli, za kolik se prodávají jejich manuály, vtipkuje zpravodajský web CNN. Návod k osobnímu počítači Apple II, který se na trhu představil v roce 1977, se ve čtvrtek vydražil za 787 484 dolarů (více než 17 milionů korun).



Kupec v návodu o 196 stránkách najde podpis a věnování od otce zakladatele Applu Steva Jobse a podpis Mikea Markkuleho, což byl raný investor společnosti a její druhý generální ředitel.

„Juliane, vaše generace je první, která vyroste s počítači. Jděte změnit svět! steven jobs, 1980,“ píše se ve věnování. To je určené Julianu Brewerovi, synovi podnikatele, který už od konce 70. let spolupracoval s Jobsem na distribuci produktů od Applu ve Velké Británii.

„Seděl jsem ve svém pokojíčku a psal hry na svém Applu II, když v tom mě táta zavolal, že přišli nějací hosté,“ vzpomíná Julian Brewer na den, kdy podpis získal. „K mému úžasu to byli Steve Jobs a Mike Markkula. Měl jsem s sebou manuál a až později jsem pochopil, jak vzácné to pro Jobse bylo cokoliv podepisovat, natož aby napsal takové věnování. S tátou si rozuměl, takže se domnívám, že věnování bylo napsáno s péčí.“

Jobs autogramy nedával

Svými slovy Brewer naráží na fakt, že Jobs se podepisoval jen velmi nerad. Vypovídá o tom i další z artefaktů, které bostonský aukční dům draží. Jde o dopis z roku 1983 adresovaný jistému L.N. Varonovi, který podle RR Auction často psal celebritám a slavným lidem s žádostí o autogram. Jobsova odpověď na jeho žádost byla lakonická: „Těší mě, že jste napsal, ale obávám se, že autogramy nedávám. S pozdravem steve jobs“. Varon tak Jobsův podpis paradoxně získal.

Navíc fakt, že signatura stojí v dopise, v němž počítačový vizionář vlastní autogramy odmítá, z něj nejspíš dělá ještě o něco hodnotnější objekt. Dopis se prodal za 479 939 dolarů (10,4 milionů korun). Zajímavostí rovněž je, že pokud už se Jobs podepisoval, používal na začátku jména i příjmení zpravidla malá písmena.

„Všechno, co Jobs podepsal, předčilo naše očekávání týkající se ceny prodeje. Byli jsme velmi překvapeni,“ uvedl výkonný viceprezident RR Auction Bobby Livingston pro deník The San Diego Union-Tribune.

Kromě dopisu a manuálu aukční dům rovněž dražil Jobsovu koženou bundu a vizitku, ale taky osobní počítač a první produkt společnosti Apple I. Ten se prodal za 464 876 dolarů (zhruba 10 milionů korun).

Naplněné proroctví

Jak uvádí RR Auction, zatímco Apple I byl především pro nadšence a vyrobilo se jich méně než 200 kusů, Apple II představoval první masový produkt firmy. „Dal asi šesti milionům domácností a podniků pocítit, jaké to je mít osobní počítač,“ uvádí RR Auction na webových stránkách.

„Jobsovo věnování bylo prorocké. Generace X do níž patří Larry Page, Sergey Brin, Jeff Bezos a Elon Musk skutečně ‚změnila svět‘ prostřednictvím technologií poté, co jako ‚první vyrostli s počítači‘,“ dodává RR Auction.

Z chlapce, kterému věnování patřilo, se během let stal úspěšný programátor. Psal recenze her pro časopis Apple User a vystudoval počítačovou vědu na Imperial College London. Později pracoval ve firmě IBM a založil i několik malých softwarových podniků. V mládí se s Jobsem setkal ještě jednou.

Princova oblíbená

„Doprovázel jsem tátu na návštěvu společnosti Apple v Kalifornii. Právě jsem si koupil hru na Apple II s názvem ‚Temple of Apshai’ a nemohl jsem se dočkat, až si ji doma ve Velké Británii zahraji. Táta mě vzal do kanceláře, kde Steve seděl se sandály na stole. Nemohl jsem uvěřit svému štěstí, když mě vzal k Applu II a nechal mě nahrát si na něj hru a zahrát si ji! Zábava byla vždy součástí tátovy práce. Jednou předváděl Apple II královně Alžbětě a princi Filipovi. Princ Filip ho požádal, aby ho naprogramoval tak, aby bylo možné pouštět si na něm „The Sailor’s Hornpipe”, což byla jedna z nejoblíbenějších princových písniček. V té době to bylo celkem ohromující,“ uvádí Bewer.

Většina kupců Jobsových artefaktů zůstává v anonymitě. Nový majitel papírového manuálu k počítači Apple II se ale ke koupi přihlásil. Jde o Jima Irsaye, majitele amerického fotbalového klubu Indianapolis Colts.

„Když se zamyslíme nad největšími a nejinovativnějšími mysliteli posledních dvou století, Steve Jobs určitě musí být mezi nimi,“ uvedl Irsay ke koupi. Zejména v poslední době jsou věci poznamenané aurou Steva Jobse velmi oblíbené. V červenci se také dražila jeho žádost o práci z roku 1973.