Bývalí inženýři Muskových raket vyvinuli elektročlun, chtějí otevřít nový trh

Startup je dítětem inženýrů Mitche Leeho a Ryana Cooka. Oba vystudovali strojírenství a oba pracovali v Boeingu. Většina jejich zaměstnanců však přišla do startupu z technologické firmy SpaceX podnikatele a vizionáře Elona Muska.



„Věcí, které lze přenést ze stavby raket na stavbu lodí, je ve skutečnosti překvapivě hodně,“ říká Mitch Lee pro agenturu Bloomberg.

První model elektrického člunu nazvaný Arc One chce mít společnost připravený pro trh do konce roku 2021. Už nyní se lze na webových stránkách společnosti upsat na čekací listinu. Loď vyjde zájemce na 300 tisíc dolarů (zhruba 6,4 milionů korun), nejde tedy o žádnou „lidovku“. To by se ale mělo do budoucna změnit.

Byznys model nového startupu kopíruje v mnoha ohledech koncept výrobce elektromobilů Tesla. Lee a Mitch chtějí rovněž vstoupit na trh nejprve s luxusními modely a vyrábět drahá plavidla v dostatečném objemu. Tak by mohli pokrýt náklady dalšího výzkumu a vývoje. Zakladatelé startupu Arc věří, že se postupně propracují na širší trh tím, že budou nabízet cenově dostupnější lodě nejen jednotlivcům, ale i firmám působícím v lodní dopravě.

„Začínáme s loděmi určenými pro vodní sporty, ale díváme se i dopředu na celkovou elektrifikaci vodního průmyslu,“ říká Lee. „Lodní průmysl je nyní v podobné fázi, jako byl automobilový před deseti až patnácti lety. Vypadá to, že bude dalším cílem elektrifikace,“ uvádí inženýr.

„Začali jsme v únoru bez týmu, bez peněz, bez skladových prostor... Do prosince chceme prodávat Arc One, horečnatě teď najímáme zaměstnance, protože chceme urychlit zavádění elektrických lodí napříč celým odvětvím,“ dodává Lee.

Vlastnosti Arc One

Projekt zastřešuje investiční společnost Andreessen Horowitz. Startup nyní načerpal počáteční kapitál ve výši 4,25 milionů dolarů (91 milionů korun), a to znamená, že se může pustit do výroby.

První model lodi bude sedm metrů dlouhý člun s hliníkovým trupem a maximální rychlostí zhruba 64 kilometrů za hodinu. Vlastnosti elektročlunu mají dosahovat základních standardů dnešních elektromobilů, ne-li je předčit. Kapacita baterií bude 200 kilowatthodin a napětí má dosahovat až 800 voltů. Výkon bude činit 475 koní. „Trup lodi se inspiroval v aerokosmickém průmyslu, s vlastními bateriemi má loď jedinečnou stabilitu, dojezd a rychlost a bude se i snadněji ovládat,“ komentuje Lee.

Avšak stěžejní vlastnosti člunu má být podle startupu jeho udržitelnost. „U klasických lodí na benzin nejde jen o emise uhlíku vypouštěné do ovzduší. Také znečišťují vodu a jsou příliš hlučné. Elektrické čluny z toho nic nemají,“ tvrdí Lee.

Trh v plenkách

Startup vsadil na to, že mezi movitou klientelou bude o ekologické čluny zájem a trh s elektrickými loděmi se bude rychle rozrůstat. Odborníci jsou ale skeptičtější. Podle výzkumné firmy IDTechEx se minulý rok globálně prodalo zhruba 15 tisíc elektrických člunů a do konce dekády se má podle jejích odhadů prodávat ročně zhruba 70 tisíc elektrických plavidel. Pro většinu vlád ale není elektrifikace lodí prioritou, a proto bude rodící se trh za automobilovým sektorem nadále zaostávat, míní analytik IDTechEx Luke Gear.

„Trh se zatím omezuje na bohaté nadšence, kteří chtějí zaplatit peníze navíc za elektrifikaci, protože jim záleží na životním prostředí. Obávám se ale, že v nejbližší době nebudeme svědky dvojciferného růstu elektrifikace, který lze vidět v jiných sektorech,“ uvedl Gear pro agenturu Bloomberg.