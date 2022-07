Už žádné pivo do plastu. Prazdroj demontuje linku na stáčení do PET láhví

Plzeňský Prazdroj demontuje linku na stáčení piva do PET láhví, definitivně tak s těmito obaly skončil. Poslední litry moku do nich pivovar stočil loni v prosinci, od té doby je nevyužívá. Největší český pivovar tak nyní plní všechny své produkty pouze do sudů, tanků, skleněných láhví a plechovek.