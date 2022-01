V plastu už nekoupíte ani Kozla. Prazdroj s „petkami“ definitivně končí

Překážka je ve vnitřní ochranné membráně, která je nezbytná pro zachování kvality piva. Materiál z pivních „petek“ lze použít například pro výrobu koberců.

„Naším cílem je maximální cirkularita obalů, to znamená využívat je opakovaně, nebo je vyrobit z použitého obalu, tedy z recyklátu,“ říká ředitelka firemních vztahů a komunikace Plzeňského Prazdroje Pavlína Kalousová.

Kupujete pivo v PET láhvích? celkem hlasů: 1225 Kupuji 265 Nekupuji 757 Jen z minipivovarů 203

Od PET láhví začal Plzeňský Prazdroj ustupovat před dvěma lety, obaly přestal používat u svých značek piv Gambrinus, Radegast i Klasik. „Všichni víme, že jednorázové plasty jsou problém, který zbytečně znečišťuje naše okolí,“ komentoval tehdy konec plastových obalů u piva Gambrinus Roman Trzaskalik z Plzeňského Prazdroje. „Češi jsou pivní národ, který pořád preferuje láhvové a čepované pivo,“ doplnil Trzaskalik.

Nyní se po bok značek, které již piva v „petkách“ nebudou prodávat, přidávají Kozel a Primus. Prazdroj tak nabízí svá piva už jen ve skleněných láhvích, sudech, tancích nebo plechovkách.

„Ukončením stáčení piva do plastových obalů ušetříme ročně přes 1300 tun plastu. To vydá na řadu PET láhví dlouhou 2500 kilometrů, což odpovídá třeba trase z Plzně do Lisabonu,“ uvádí Kalousová.

Jiné pivovary omezení nebo ukončení prodeje piva v PET láhvích nehlásí. „Společnost Pivovary Staropramen prozatím k problematice PET láhví přistoupila trošku jiným způsobem. V roce 2020 jsme na trh uvedli inovovanou PET lahev s 30procentním podílem recyklátu. Tím jsme nejen splnili, ale dokonce přesáhli cíl stanovený Evropskou unií pro rok 2025, kdy má podíl rPET v plastových láhvích dosahovat 25 procent,“ uvádí Denisa Mylbachrová, tisková mluvčí společnosti Pivovary Staropramen, pod kterou spadají například značky Braník či Ostravar.

Zálohový systém

Plzeňský Prazdroj se stal nedávno členem Iniciativy pro zálohování, společně s dalšími čtyřmi nápojářskými firmami chtějí v Česku prosadit plošný zálohový systém pro PET láhve a plechovky.

„Obrovskou výhodou hliníku je skutečnost, že jej lze recyklovat v podstatě do nekonečna, přičemž kvalita materiálu zůstává stejná. V případě zavedení zálohového systému tak prakticky ze starých plechovek bude možné téměř beze zbytku vyrábět nové plechovky,“ zmínila Kalousová.

Jak doplnila, společnost se dlouhodobě snaží navyšovat podíl recyklovaného hliníku v plechovkách. Aktuálně se podíl recyklátu pohybuje zhruba na 50 procentech.

Mezi zakladateli Iniciativy pro zálohování je i pivovarnická společnost Heineken. „Je pro nás velmi důležité, aby naši zákazníci měli dostupné vysoce kvalitní a prémiové produkty. S tím souvisí i to, že vidíme, že PET má stále svoji roli na trhu. Zaměřujeme se proto na využití rPET a skrze inovace snižujeme množství využívaného plastu, a to jak v primárních, tak sekundárních obalech,“ komentuje Dita Vašíčková, mluvčí společnosti.

Zálohování PET láhví a plechovek aktuálně funguje v 11 zemích, od 1. ledna letošního roku i v sousedním Slovensku. V Česku je zálohový systém zatím v úplných začátcích a cesta k cíli je ještě dlouhá. Zástupci Iniciativy pro zálohování již dříve upozorňovali, že to je otázkou několika let.