Lidl se nebojí riskovat. Reklama s Kapitánem Demo oslovil hlavně mladé

Maloobchodní řetězec Lidl se nebojí být odlišný. Když před dvěma lety začal prodávat oblečení opatřené svým nepřehlédnutelným logem (merch) oslovil právě mladší generaci. Ponožky, pantofle či trička se staly hitem a na e-shopu byly velmi brzy vyprodané.

Nyní se Lidl pustil do kampaně a natočil reklamní spot, ve které se objevuje známý producent a hudebník Jiří Burian alias Kapitán Demo. Ten přilétá k prodejně a parkuje přitom na místě vyhrazeném pro přistávání vrtulníků. Ve videoklipu pak brázdí uličky přímo v prodejně a přemýšlí nad tím, co všechno si koupit. Nakonec se rozhoduje, že vezme všechno.

„Lidl je love brand, Demo je love brand – bylo jen otázkou času kdy to my dva dáme dohromady. Je to jednička na trhu a originál, stejně jako já. My dva jsme se nemohli minout,“ přibližuje spolupráci Kapitán Demo.

Kampaň je zaměřená na Týden značkových slev a má za cíl netradičně a s humorem poukázat na to, že přestože je Lidl spojen primárně se svými privátními značkami, nabízí také značkové výrobky.

„Chtěli jsme naše zákazníky zaujmout, a kromě skvělých cen jim poskytnout i hudební zážitek. O parkovacích místech pro vrtulníky u našich prodejen ještě budeme jednat,“ dodává s nadsázkou Michal Farník, jednatel společnosti Lidl odpovědný za nákup.

Osvědčený reklamní formát

Videoklip sklízí na sociálních sítích pochvaly, zejména od mladší generace. Navíc zákazníci touží vlastnit nepřehlédnutelné tašky s nápisy Gnocci, Boruvvky či Bulguru, které se v klipu objevují. I když Lidl aktuálně neplánuje „značkové“ tašky z kampaně do prodeje zařadit, jsou vystavené k prohlédnutí na pražské pobočce Na Příkopech v zaskleném trezoru.

I když šlo o čistě jednorázovou akci a krátký klip složil Jiří Burian čistě pro Lidl možná se v budoucnu dočkáme dalšího chytlavého songu. „Je možné, že kapitán Demo najde inspiraci na nový hit i v budoucnu,“ řekl iDNES.cz tiskový mluvčí Lidlu Tomáš Myler.

Kreativci oslovení redakcí oceňují odvahu maloobchodního řetězce, ovšem mají výhrady ke kreativní myšlence a zpracování a navíc zmiňují, že před časem podobně komunikoval Kaufland či Penny s Michalem Davidem.

„Trochu mám výhradu ke kreativní myšlence a zpracování. Podobně totiž už před časem komunikoval např. Kaufland se svojí Cheap Queen, nebo německá Edeka se zpěvákem kapely Scooter, kopii jsme v Česku zachytili u Penny s Michalem Davidem. Cheap Queen od Kauflandu však byl mezinárodní koncept, takže Kapitán Demo je jistě více lokální záležitostí. Z toho vyplývá výborný PR potenciál pro značku. Pro ty, co nesledují reklamní trh, je to určitě zajímavý počin. Pro reklamní branži nic nového,“ vysvětluje Mario Poór, kreativní ředitel z reklamní agentury EFFE Prague.

„Jsem rád, že se řetězce pouští do odvážnějších řešení, než je komunikace slev na tisíc způsobů. Lidl ukázal svěží přístup a oproti jiným „firemním chvalozpěvům“ je to i docela chytlavé a vtipně zpracované. Za mě dobrý!“ míní Marek Nieslanik z reklamní a kreativní agentury Fairy Tailors.