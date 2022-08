McDonald’s vydává hudební klip. Přemek Forejt v něm rozehrává suroviny

Forejt s McDonald’s spolupracuje od začátku letošního roku a má na starosti především kvalitu surovin. Po videoreportážích z návštěv různých dodavatelů, se řetězec spolu s kuchařem nově pustili i do hudebních vod. Forejt tak v klipu tančí, zpívá a pomocí tzv. playtroniky využívá jako hudební nástroj i jednotlivé suroviny.

„Z McDonald’s za mnou přišli s tím, jestli bych nechtěl zkusit zahrát song na jejich suroviny. Je to neskutečné, bizarní, neokoukané. Hudba a jídlo jsou moje dvě velké vášně a v životě by mě nenapadlo, že je můžu takhle propojit. Doufám, že klip bude lidi bavit stejně jako mě, když jsme jej tvořili,“ říká Forejt.

Text a hudbu složil Forejtovi jeho kamarád, hudebník a textař Jiří Burian. Kuchař známý také jako porotce soutěže MasterChef při natáčení využil i kostým z burgerových žemlí, na hlavě si nechal udělat rapové copánky.

Který videoklip vás oslovil více? Videoklip s Přemkem Forejtem 18 %(13 hlasů) Videoklip s Kapitánem Demo 82 %(60 hlasů)

Podle ředitelky PR a komunikace McDonald’s Jitky Pajurkové má klip ukázat, že téma kvality surovin nemusí být nuda. „Navíc chytlavá hudba a refrén aspirují na to, dostat klip mezi širokou veřejnost a vzbudit zájem lidí,“ dodává Pajurková.

Klip míří primárně na sociální sítě společnosti a sítě Přemka Forejta, v televizi ani rádiu se neobjeví. McDonald’s chce navázat na předchozí kampaně, v níž na jaře spolupracovala s Pokáčem. Svým songem „Žeru naši planetu“ nabádá společnost k udržitelnému přístupu k planetě Zemi. Písničkář song vytvořil speciálně k projektu Trash Patrols tzv. úklidové čety zaměstnanců McDonald’s.

„Klipem s Přemkem Forejtem chceme navázat na předchozí hudební počiny. Na jaře jsme vydali song s písničkářem Pokáčem, který má dnes nadprůměrný počet organických zhlédnutí, a to téměř 1,5 milionu. Líbí se nám značku prezentovat i v jiných oblastech a Přemek je člověk, který to dokáže, šel do spolupráce s nadšením a dal do toho všechno,“ zmiňuje Pajurková.

Zajímavostí je, že právě Burian, který píseň pro McDonald’s složil a otextoval se jen před pár týdny stal klíčovou postavou v podobně laděném klipu řetězce Lidl. Ten si krátký klip nejen režíroval, ale také v něm zpíval a celý týden propagoval značku.

Renomované značky zvou hudebníky a celebrity ze všech odvětví ke spolupráci celkem často. Jednou z nejznámějších takových spoluprací bylo spojení slavné zpěvačky Seleny Gomez a značky Apple, jehož výsledkem je hit „Lose You To Love Me“. Hudební klip, pojednávající o jejím rozchodu s dalším slavným zpěvákem Justinem Biebrem, má na YouTube momentálně okolo 405 milionů zhlédnutí a byl celý natočen na iPhone 11 Pro. Apple tím chtěl světu ukázat, jak kvalitní kameru jejich telefon má.

Zahanbit se nenechal ani konkurenční Samsung, který vsadil na spolupráci s Arianou Grande. Ve svém vesmírně laděném hudebním klipu „Focus“ je jeho telefon skoro stejnou hvězdou jako zpěvačka. Během klipu totiž ukazuje jeho různé funkce od vylepšeného displeje až po kvality fotoaparátu. Video na YouTube míří k miliardě zhlédnutí, vidělo ho totiž 969 milionů lidí.

Ne každý hudební počin vytvořený ve spolupráci se silnou značkou se ale točí kolem telefonů. Během covidu došlo k unikátní spolupráci rappera Travise Scotta a jedné z nejhranějších her světa Fortnite. V kyberprostoru tak vznikla událost s názvem „Astronomical“. Tato virtuální událost byla nadesignována tak, aby fanoušci si z celého světa mohli poslechnout raperův nový singl „The Scottts“. Jen na YouTube má singl přes 60 milionů zhlédnutí, a ve hře samotné ho vidělo cca 28 milionů uživatelů.