Vcházím do pražského sídla firmy Knihobot. Čekám záplavu knih, protože tady vracejí do oběhu ty z druhé ruky, prostorám ale dominují papírové krabice od banánů. Je z nich postavený výdejní pult, jsou všude v regálech, leží na zemi v několika řadách do výšky nad sebou. Knihy jsou ukryté v nich.

Myslel jsem, že můžeme mít obrat 50 milionů korun ročně, dnes máme přes 20 milionů měsíčně.