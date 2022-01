Knihy z druhé ruky online jsou v kurzu. Knihobot přidá i boxy na vyzvednutí

K výraznému růstu v uplynulém roce přispěl vstup investiční skupiny Miton, která na jaře koupila podíl 30 procent za 15 milionů korun. Knihobot mohl investovat do nových prostor, pořídil větší sklad a zvýšil kapacity. Rozrůstal se také personál, rozšířil tým programátorů a dalších specialistů. Stále nové pracovníky hledá, především v souvislosti s připravovanou expanzí.

„Na Slovensku už máme tisíce zákazníků, ale s kompletně slovenským webem bude i náhodným návštěvníkům jasné, že naše služba plnohodnotně funguje i na Slovensku,“ uvedl zakladatel firmy Dominik Gazdoš. Chystané knihoboxy v České republice by měly lidem sloužit pro vyzvedávání objednaných knih i odevzdávání publikací, které chtějí prodat.

Většinu zákazníků antikvariátu Knihobot tvoří lidé do 35 let. Nejlépe prodávanou knihou v loňském roce byly Okamžiky štěstí Patrika Hartla, druhé místo obsadil stejný autor s titulem Nejlepší víkend. Na třetí pozici se dostala kniha Bohatý táta, chudý táta – Co bohatí učí svoje děti a chudí a střední vrstvy ne od Roberta Kiyosakiho.

Knihobot.cz pod touto značkou funguje od roku 2019, navázal na předchozí projekt svých zakladatelů Dominika Gazdoše, Davida Gazdoše a Pavla Pekaře. Má dvě pobočky v Praze – v Holešovicích a Vysočanech. Funguje ale po celé republice, knihy dokáže vyzvednout na jakékoliv adrese a stejně tak je kamkoliv zaslat. Publikace prodává na bázi komisního prodeje.