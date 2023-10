Roboti, kteří servírují kávu nebo pivo. Investoři vsázejí na firmu Doosan

Roboti se v průmyslové výrobě využívají již několik let. Jihokorejská společnost Doosan Robotics se ale specializuje na výrobu takových zařízení, která je možné využívat ve spolupráci s lidmi i mimo velké tovární haly. Výrobce uvádí, že spolupracující stroje je možné využívat pro přípravu kávy, smažení kuřat, roznáší piva nebo třeba pro manipulaci se zavazadly. Informovala o tom agentura Bloomberg.

„Je to trh, který se začíná rozvíjet,“ uvedl pro Bloomberg generální ředitel společnosti Doosan Robotics Ryu Junghoon. Doosan Robotics se řadí mezi největší výrobce spolupracujících robotů v Jižní Koreji. Investoři si toho při prvotním obchodování všimli a ocenili hodnotu jedné akcie tohoto podniku na 26 tisíc wonů, v přepočtu asi 445 korun. To je víc, než v co vedení podniku původně doufalo.

Generální ředitel Ryu Junghoon uvedl, že získané prostředky z IPO chce použít na strategické akvizice i expanzi do zahraničí. Společnost nyní vyrábí celkem 13 druhů robotických ramen, které v praxi mají odlišné využití. Strategie společnosti do budoucna se ale jeví jako jasná. Nadále se chce zaměřovat na výrobu speciální robotických paží a třeba o humanoidní roboty nejeví zájem.

Firma koketuje i s AI

Společnost Doosan zároveň začala experimentovat s umělou inteligencí, aby její roboti byli v praxi ještě užitečnější. V srpnu uzavřela dohodu se společností Microsoft o využití služby Azure OpenAI pro systém řízení robotů. Díky tomu by roboti mohli v budoucnu zvládat i jednoduché hlasové příkazy.

Těžit by z toho mohla i jihokorejská ekonomika, která je dlouhodobě jednou z klíčových technologických velmocí na světě. Odvětví výroby spolupracujících robotů se rychle posouvá a podle červencové zprávy společnosti Markets and Markets by celosvětový trh s těmito zařízeními mohl v letošním roce dosáhnout hodnoty 1,2 miliard amerických dolarů (26 miliard korun). Do roku 2029 by se navíc tato hodnota mohla zvýšit až na 6,8 miliardy dolarů (150 miliard korun).

Jižní Korea by z toho mohla profitovat mimo jiné i proto, že země dlouhodobě bojuje s jednou nejnižších porodností na světě. Už nyní je v rychlosti zavádění robotů do firemní praxe na prvním místě na světě a na každého jednoho robota ve výrobě nyní připadá asi 10 pracovníků, plyne ze zprávy World Robotics 2022.

„Jižní Korea nabízí velmi příznivé prostředí pro výrobců cobotů. Je možné, že v tomto odvětví v budoucnu vzniknou i další firmy,“ okomentoval situaci generální ředitel společnosti Doosan Robotics.

Tato společnost působí na trhu už od roku 2015. Minulý rok vykázala tržby ve výši 45 miliard wonů (770 milionů korun), proto jde o jednoho z největších výrobců kolaborativních robotů na světě. Mezi její zákazníky patří třeba společnosti Hyundai, LG nebo L’Oreal. Analytici navíc predikují, že cena akcií tohoto podniku by se v dalších dnech mohla ještě zvýšit. Její konkurent, společnost Rainbow Robotics, se totiž může chlubit ještě o 1,3 bilionu wonů (22 miliard korun) vyšší tržní kapitalizací.