Robotický kult a nová Bible. Rizika AI sahají až k bojům o umělé náboženství

„V budoucnu bychom mohli být svědky vzniku prvních kultů a náboženství v dějinách lidstva, jejichž základní uctívané texty napsala nikoli lidská, nýbrž nelidská inteligence,“ domnívá se izraelský historik a filozof Juval Noach Harari. „Dosavadní náboženství samozřejmě vždy tvrdila, že vznikla z popudu neznámé inteligence. To však nikdy nebyla pravda. Ale mohlo by se to stát pravdou velmi, velmi rychle, a to s dalekosáhlými důsledky.“

Evangelický kostel v bavorském Fürthu například letos začátkem července uskutečnil první německou bohoslužbu připravenou a vedenou umělou inteligencí.