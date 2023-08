Roboti už jdou. Režisér Vrány a Smrtihlava natočí klasické dílo Karla Čapka

Natáčet se bude po dobu šesti týdnů v na míru vytvořeném virtuálním produkčním prostoru, na jehož vývoji se Proyas sám podílel a v němž vznikl psychologický thriller Mercy Road režiséra Johna Currana.

Scénář chystaného filmu napsal sám Proyas a vznikne v produkci jeho vlastní společnosti Mystery Clock Cinema. V centru děje bude mladá žena, která navštíví ostrovní továrnu Rossumových univerzálních robotů (odtud název hry R.U.R.), aby roboty vysvobodila od kapitalistického vykořisťování, což s sebou ponese katastrofální následky.

Alex Proyas v jednom rozhovoru prohlásil, že tuto látku chtěl zfilmovat už dlouho, neboť se s Čapkovou hrou seznámil už jako dítě. Nebude to poprvé, co režisér sáhl po klasickém díle vědeckofantastické literatury. V roce 2004 uvedl do kin film Já, robot na motivy díla Isaaca Asimova, v němž jsou definovány a dále rozváděny tzv. tři zákony robotiky.

Ještě předtím Proyas natočil pozoruhodnou adaptaci ponurého komiksu Vrána výtvarníka a scenáristy Jamese O’Barra a zaujal rovněž dystopickým sci-fi Smrtihlav (v originále Dark City). Jeho zatím posledním počinem je akční fantasy Bohové Egypta.