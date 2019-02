Stočtyřicítka na dálnici většině poslanců nevadí, podpoří Ťokův návrh

Nejkladněji se k návrhu na zvýšení povolené rychlosti staví poslanecké kluby ODS, TOP 09, ČSSD nebo KDU-ČSL. Stanovují si však podmínku, že vyšší rychlostní limit musí být stanoven výhradně na dálničních úsecích, které splňují bezpečnostní parametry.

NEOMEZENÁ RYCHLOST. Na dálnice našich sousedů mnohdy směřují vyznavači rychlosti z velkých dálek. Rychlostní omezení zde totiž neplatí a automobiloví nadšenci zde mohou bez vidiny trestu otestovat své stroje.

„Nové úseky dálnic v České republice jsou srovnatelné s dálnicemi v Německu, kde je rychlost neomezená. Proto nevidím problém v tom, kdybychom na nich zvýšili maximální rychlost na 140 kilometrů v hodině,“ uvedl místopředseda poslaneckého klubu ODS Ivan Adamec. Ten před čtyřmi lety navrhoval zvýšení limitu na 150 kilometrů v hodině.

Nad rámec návrhu ministerstva dopravy by se nebál jít předseda Starostů a nezávislých Petr Gazdík. Kromě dálničních úseků, kde chce Česko po vzoru Rakouska testovat 140kilometrový limit, navrhuje zvýšit maximální rychlost i na silnicích nižších tříd mimo obce. „Není důvod, proč by se na nich nemohlo jezdit rychlostí 100 kilometrů v hodině jako například v Rakousku. Jenže ruku v ruce s tím musí přijít lepší kontrola ze strany policie a třeba i zvýšení pokut, které ministr dopravy Dan Ťok slibuje už velmi dlouho,“ dodal šéf STAN.

Zcela proti zvyšování nejvyšší povolené rychlosti jsou naopak komunisté. „Podobné návrhy tu byly v předchozích letech. Musíme si uvědomit v jakém stavu máme pozemní komunikace, vozidla a řidiče,“ řekla MF DNES poslankyně Květa Matušovská. Problémy by podle ní mohlo působit i to, že by na tuzemských dálnicích existovaly dva rychlostní limity.

Piráti: Prvním krokem je plynulost provozu

O něco měkčí pozici vůči návrhu ministra Ťoka mají Piráti. Podle nich jsou dálnice v katastrofálním technickém stavu, chybí odstavné plochy i odpočívadla. Prioritou ministerstva by tak mělo být zlepšení plynulosti provozu na českých dálnicích. „Jakmile naše dálnice dosáhnou úrovně dálniční sítě u našich západních sousedů, řidiči nebudou pod takovým tlakem a budou schopni předvídat a přizpůsobovat jízdu situaci, nebudu mít sebemenší problém se zavedením německého modelu doporučené rychlosti,“ uvedl za Pirátskou stranu poslanec Ondřej Polanský.

Návrh na zvýšení povolené rychlosti je součástí novely zákona o pozemních komunikacích, kterou ministerstvo nedávno poslalo k připomínkování ostatním resortům. Pokud návrh projde Parlamentem a podepíše jej prezident, mohly by se cedule umožňující rychlejší jízdu objevit na úsecích dálnic D1 z Lipníku nad Bečvou ke Klimkovicím, na D2 od Chrlic směrem k hranici se Slovenskem, D5 od Plzně k německé hranici nebo na dálnici D11 v úseku Jirny – Hradec Králové.