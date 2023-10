Na nádražích budou opět pítka. Bez chytrého telefonu nebo karty žízeň neuhasí

Na českých vlakových nádražích by se opět měla objevit pítka. Nepůjde ale o klasické fontánky, které lidé podle průzkumu Správy železnic nechtějí, ale o chytré automaty na vydávání filtrované vody do vlastních láhví. Provozovatel kolejí a nádraží se tím chce zapojit do snahy o omezení plastů.