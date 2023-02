Radost v parku, stres na nádraží. Výzkum odhalil lokality štěstí i smutku

Vědci z technické univerzity v Kjótu si posvítili na dva miliony twitterových příspěvků z let 2016 a 2017, k jejichž zpracování využili umělou inteligenci. Zkoumali, na kterých místech se lidé nejvíc cítí plní štěstí a spokojenosti a kde se naopak topí ve vzteku a znechucení. Výzkum se soustředil na oblasti Londýna a San Francisca.

Ze získaných dat vyplývá, že nejvíce pozitivní energie pumpuje lidem do žil veřejná zeleň a gastronomické zážitky. A taky přístav plný plachetnic, plavecké bazény a mořské pobřeží. To všechno byla místa, která sebou na Twitteru nesla vysokou míru štěstí. Obyvatelé San Francisca si podle průzkumu dobrou náladu užívali často v jednom z 220 městských parků, včetně populárního The Golden Gate Park.

Naopak nejvíce stresu zažívali obyvatelé obou měst v dopravě. Místa jako autobusové zastávky nebo úseky pověstné dopravními zácpami si vysloužily nejvíce vzteku a nechuti. Londýn se nicméně už stihl polepšit, loni získal ocenění jako jedno z měst, kde se lidé nejpohodlněji dostanou z místa na místo. Mezi sledované faktory patřila třeba cenová dostupnost hromadné dopravy nebo její přeplněnost.

Autoři výzkumu současně pozorovali i dopad světových událostí. Ti, kdo tweetovali v době Trumpovy inaugurace, byli zahlceni vztekem a smutkem. Na druhé straně například v době příchodu Nového roku majitelé účtů sociální sítě sdíleli hlavně pozitivní příspěvky. Londýňanů se nejvíce dotkly teroristické útoky z března 2017. A při volbách do dolní komory parlamentu projevili velkou dávku empatie a zájmu o veřejné dění.

Protože výzkum analyzoval jen příspěvky v angličtině a se zapnutou lokací, mají získaná data své limity. Vědci si však slibují, že by výsledky mohly do budoucna pomoci při urbanistickém plánování. S lepším povědomím o tom, jaké reakce místních vzbuzují jednotlivá místa, mohou architekti změnit dopravní uzly nebo doplnit veřejná prostranství o zelené plochy.