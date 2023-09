Přestavba smíchovského nádraží startuje. Na roky oddělí čtvrť od Radlic

„Takzvané snášení lávky je plánováno na 19. října, uzavřená pro pěší ale bude už od 9. října,“ uvedl Patrik Karadi, který má za Správu železnic projekt na starosti. Jde přitom o jedinou cestu, kterou je možné překonat více než dva kilometry dlouhý předěl, který v současnosti tvoří kolejiště a přiléhající komerční výstavba společnosti Sekyra Group.

Nový přechod přes kolejiště budou moci využívat i cyklisté a propojí prostory města napřímo jak s přízemní částí vlakového nádraží, tak i autobusového terminálu, který se bude nacházet nad ním. Cenou za to ale je fakt, že během výstavby zůstane prostor neprůchozí.

Správa železnic přitom zvažovala dvě možnosti alternativní náhrady. První bylo postavit provizorní lávku na místo té stávající. Ta by ale narážela na developerskou výstavbu v severní části území, a tedy by zakrátko byla opět neprůchozí. Zvažovala se i varianta autobusového spojení, ale ukázalo se, že ani to by proti stávající dopravní nabídce MHD čas cestujícím neušetřilo.

Už nyní na Smíchově probíhají přípravné práce, které souvisí se snášením kolejí v zadní části areálu na takzvaném Společném nádraží a chystá se demolice budov dopravní kanceláře. Jde o prostor, který v současnosti využívá společnost RegioJet a která se kvůli plánované výstavbě bude stěhovat do pražských Malešic.

Samotné bourání lávky pro pěší si vynutí dvě noční uzavírky trati. Výraznější dopad do železničního provozu ale bude mít až přestavba mostu přes Nádražní ulici, který je podobně jako most na Výtoni nutné pro budoucí provoz ztrojkolejnit. Samotné práce budou totiž probíhat za provozu, vždy tak bude uzavřena jedna kolej a tento režim by měl střídavě trvat v letech 2025 a 20026.

Železničáři, město a developer

Celkové náklady na přestavbu kolejiště od Výtoňského mostu po poslední výhybku ve směru na Radotín vyčíslila Správa železnic předběžně na pět miliard korun. Správce tuzemských kolejí ale není zdaleka jediný investor do tohoto projektu. Přesun příměstských autobusů z Knížecí a okolí Smíchovského nádraží na platformu umístěnou na budově vlakového nádraží bude financovat Praha a jede o investici ve výši 7,1 miliardy korun.

Rozsah projektu je patrný i z perličky, kterou se projektanti museli během přípravy zabývat. Zastřešení budoucího terminálu vznikne plocha velikosti šesti až sedmi fotbalových hřišť a bylo nutné povrch střechy uzpůsobit tak, aby sluneční odraz z ní neoslňoval piloty letadel přistávajících na nedalekém letišti v Ruzyni. To se nakonec vyřešilo jednak rozčleněním plochy střechy a jejím osazením matnými plochami fotovoltaických panelů.

Propojení tří investorů, kdy Sekyra Group plánuje v prostoru nádraží vybudovat hotel, klade nároky na dodržování termínů jednotlivých fází. Ty spolu totiž logicky souvisejí. Například pražský magistrát může začít s výstavbou autobusového terminálu až ve chvíli, kdy bude hotová miliardová investice do železniční haly a kdy začne vznikat nové zastřešení kolejí.