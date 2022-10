Rychleji, ale i dráž. Dráhy příští rok zrychlí a spustí nové linky

Nový jízdní řád začne platit od neděle 11. prosince. Dopravce k tomu chystá zdražení jízdného, o jeho výši však zatím nerozhodl.

Nejdříve vlaky mají zrychlit na čtvrtém koridoru mezi Prahou a Českými Budějovicemi. Jízdní doby zkrátí především dokončení dvou přeložek na trati. Spoje EC nebo IC by trasu měly nově zvládnout za 100 minut, což je o 18 minut rychleji než nyní. Zkrátit by se měla také cesta rychlíků.

„Zkrácení cestovních časů na 4. koridoru otevírá nové možnosti pro rozvoj turistiky na jihu Čech, ale také nabízí nové příležitosti pro Jihočechy, kterým se vylepší podmínky pro pravidelné dojíždění do zaměstnání nebo za studiem v hlavním městě,“ uvedl Jiří Ješeta, člen představenstva a náměstek generálního ředitele pro osobní dopravu Českých drah.

Porovnání cestovních časů v roce 2022 a 2023 úsek EC / IC 2022 EC / IC 2023 rychlík 2022 rychlík 2023 Praha – Tábor 1 h 14 min 59 min 1 h.26 min 1 h 13 min Praha – Č. Budějovice 1 h 58 min 1 h 40 min 2 h 21 min 2 h 5 min

Zrychlit má také cesta mezi Prahou a dunajským koridorem do Lince ze současných čtyř hodin a 17 minut na 3 hodiny a 45 minut. Na čtvrtém koridoru pojedou také dva páry nových rychlíků Silva Nortica, které zajistí spojení Prahy a Vídně přes jižní Čechy a rakouskou oblast Waldviertel.

Postupné zrychlení dopravce očekává také na koridoru z Prahy do České Třebové a dále do Brna, kde by měly být ukončeny některé výluky. Například některé spoje pendolino mezi Prahou a Ostravou by oproti současnosti měly zkrátit jízdní dobu až o půl hodiny a cesta by tak mohla trvat lehce přes tři hodiny.

O desítky minut zrychlí i další spoje na tratich odpadnou totiž komplikace způsobené stavebními pracemi mezi Poříčany a Kolínem, na nádraží v Pardubicích či mezi Chocní a Ústím nad Orlicí.

Od července se pak mezinárodní vlaky do Rakouska a Maďarska mezi Prahou a Brnem vrátí na svou původní trasu vedoucí přes Pardubice. Dosud jezdí přes Vysočinu. Spoje na trase zrychlí zhruba o 25 minut.

Kromě toho dráhy od nového jízdního řádu chystají několika nových linek do zahraničí. Nově budou jezdit například do Curychu. Spoj pojede přes Drážďany a Lipsko a nabídne spojení na jihovýchod Německa a také do švýcarské Basileje. Ve směru na sever dopravce dále rozšíří spojení o Rostock u Baltského moře. Více vlaků pak bude jezdit také do Žiliny, a to z Prahy i z Ostravy.

České dráhy zároveň od příštího roku zvýší ceny jízdného. Zpravidla do nich zohledňují inflaci. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) v předchozích týdnech řekl, že zdražení nepřesáhne 15 procent. O přesné výši ovšem státní dopravce zatím nerozhodl.