Výluky a zpoždění. K situaci na železnici se v Rozstřelu vyjádří šéf SŽ Svoboda

Letos v létě se na české železnici sešlo hned několik výluk a rekonstrukcí najednou, vlaky tak nabírají dlouhá zpoždění. Pro cestující pak nastává opravdové peklo, pokud se navíc k plánovaným opravám přidá nějaká mimořádnost, jako je stržená trolej či srážka s autem. Zda je lepší organizace výluk, jak doporučuje ministerstvo dopravy, řešením problému, prozradí v Rozstřelu Jiří Svoboda.

Mezi nejproblematičtější trať patří úsek mezi Chocní a Českou Třebovou. Provoz se mezi těmito dvěma městy od začátku roku zastavil celkem třináctkrát na dobu delší než hodinu. Do jaké míry je řešení současných problémů a zpoždění v kompetenci Českých drah a do jaké míry je to problém SŽ, se pokusí vysvětlit její generální ředitel.

Svoboda zároveň vysvětlí, o jaké opravy, renovace či výstavby se jedná, či jak správa před plánováním výluk vyhodnocuje případnou komplikaci pro hromadnou dopravu.

Generální ředitel SŽ vyjádří také svůj názor na nejnovější návrhy ministerstva dopravy na lepší organizací výluk a popíše krizové plány pro případ podobných kolapsů. Dalším z témat, o kterých se host zmíní, bude také výstavba tratě pro rychlovlaky, případně dobudování a renovace stávající železniční sítě.