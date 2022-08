Tramvajové linky čeká mimořádná dotace. Česko dostane 21 miliard korun

„Předmětem podporovaných investic do tratí je převedení nejzatíženějších autobusových linek do elektrické trakce a rozvoj elektrické trakce ve veřejné dopravě, dokončení dlouhodobě připravovaných tratí do lokalit s vysokou hustotou osídlení či takové úpravy tratí, které zvýší konkurenceschopnost a kvalitu infrastruktury městské drážní dopravy a zvýší atraktivitu městské drážní dopravy,“ uvádí resort dopravy v návrhu schváleného rozpočtu evropského dotačního programu. Z něj může Česko do projekty na silnicích, železnicích a další infrastruktuře nalít přes 121 milionů korun.

„Peníze určené na infrastrukturu pro městskou drážní dopravu jsou v tomto programovacím období vyšší než v minulém. Stojí za tím hlavně potřeba posunout městskou hromadnou dopravu k větší udržitelnosti,“ uvedl mluvčí ministerstva dopravy Martin Brichta. Podle něj je to ale odraz poptávky ze strany měst které o dotace na tratě městské dopravy projevily zájem.

Kromě připravované pražské linky D budou evropské peníze směřovat do projektu výstavby tramvajové trati z Barrandova do Holyně a dále do Slivence. Z dalších připravovaných projektů je podle mluvčího ministerstva dopravy Františka Jemelky možné zmínit prodloužení brněnské tramvajové trati z Merhautovy ulice o zhruba kilometr do městské části Lesná. Ta by měla podle brněnské radnice od roku 2026 nahradit autobusovou linku ekologičtější a rychlejší tramvajovou dopravou. V Ostravě se pak připravují peníze pro financování nového tramvajového napojení Poruby.

Celkem by tak podle plánů mělo z evropských peněz do roku 2029 vzniknout 18 kilometrů tramvajových tratí a tratí metra a dalších 24 kilometrů projít modernizací. Rozšíření tramvajové sítě pak má ještě před koncem dekády do městské dopravy přilákat dalších více než sedm a půl milionu cestujících.

Celkem je nyní v Česku v provozu přes tisíc kilometrů tramvajových tratí, z nichž nadpoloviční většina připadá na hlavní město. Výrazně dynamicky se ale v posledních letech nerozvíjela. „Tratě se staví podle toho jak jsou zapotřebí a jak se na ně seženou dotace. Navíc se plánují dlouho. Například trať na plzeňská Borská Pole, o tom se mluvilo deset let,“ uvedl výkonný ředitel Sdružení dopravních podniků Martin Chvátal. Šlo přitom o trať, která na sklonku roku rozšířila síť plzeňských elektrických drah o 1,3 kilometru.

První výzvu městům na přihlášení svých projektů plánuje ministerstvo dopravy vyhlásit v letošním čtvrtém čtvrtletí. U novostaveb slibuje až 85procentní dotaci a u rekonstrukcí přibližně osmdesátiprocentní.

Koleje jako koleje

I přes velkorysou dotaci do rozvoje zejména tramvajové sítě si ministerstvo dopravy nechává zadní vrátka pro případ, kdy by musela být podstatná částka přesunuta právě směrem ke klasické železnici. Pokud v kontrolním roce, kterým je rok 2024, nevznikne alespoň 1,5 kilometru nových tramvajových tratí, půjdou evropské peníze na konvenční železnici.

Nižší objem projektů na páteřních vlakových trasách určených pro financování z tohoto programu totiž není způsobeno tím, že by pro ně nebyly potřeba nebo že by scházely rozpracované projekty, které by se daly v nejbližších letech stavět.

Důvod je ten, že železnici jako evropsky preferovaná forma ekologické dopravy se v minulosti dařilo čerpat peníze z náročnějších evropských programů, jako je program na propojení Evropy (CEF). Ten na rozdíl od programu doprava nezaručuje pro každý členský stát předem dojednaný objem peněz, ale v rámci připravených balíků o ně jednotlivé státy se svými projekty soutěží. A právě a financování páteřních tratí z tohoto programu resort dopravy sazí i do budoucna.

Kromě ekologické železnice plánuje resort vyplatit přes šest miliard korun na dobudování infrastruktury dobíjecích stanic pro elektromobily a zmíněné plničky na vodík a bioplyn (BioLNG). Za tyto peníze by mělo k roku 2024 vzniknout k nynější zhruba tisícovce dalších 500 stanic. Cílový počet je ale podstatně ambicióznější. K roku 2029 se Česko zavázalo evropskými penězi podpořit vznik sedmnácti tisíců dobíjecích bodů pro vozidla na alternativní paliva.