Zrušte nákup jízdenek ve vlacích bez přirážky, žádá kraj. Lidi už umí s mobilem

Nákup si jízdenek ve vlaku bez přirážky navrhuje zrušit Jihočeský kraj. Podle něj se totiž mobilní gramotnost cestujících neustále zvyšuje a stále větší procento lidí si jízdenky pořizuje elektronicky. Pokud by se průvodčí zbavili povinnosti odbavovat cestující bez jízdních dokladů, dopravcům by to šetřilo peníze.