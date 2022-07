Že se s námi někdo o plyn podělí? Opravdu dětinské nápady, říká ekonom

Když jsme spolu mluvili po telefonu, říkal jsem vám, že bych rád hovořil o vládních protikrizových opatřeních. Odvětil jste, že nevíte, zdali si na ně vzpomenete. Už jste si vzpomněl?

Na některé možná ano, ale jaké máte na mysli vy? Energetickou suverenitu?

Můžeme jí začít.

To je tak vágní pojem, že nic nevyjadřuje. Co si pod tím má běžný občan představit? Jestli si někdo myslí, že můžeme být energeticky nezávislí, tak je naivní. U nás máme několik zdrojů energie a ať už je to uhlí, uran, nebo ropa – tam všude jsme závislí na dovozu. Probíhající debata je o tom, zdali je dovoz ropy z Ruska špatný a její dovoz z nějaké arabské země dobrý. Pořád jde ale o dovoz a pořád jsme na někom závislí. Hovořil bych spíše o tom, jak změnit českou energetickou bilanci, ale to je asi všechno. Říct ‚chceme být suverénní‘ je mlhavé a vágní.