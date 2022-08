Na smyčku Depo Hostivař už vyjely první tramvaje, vedle ní vyroste parkoviště

Smyčka je na tramvajové trati ze Strašnic, která vede Černokosteleckou ulicí do Ústředních dílen dopravního podniku. „Cestující se nově tramvají dostanou místo na zastávku Černokostelecká až ke konečné metra A Depo Hostivař, kde je zároveň konečná několika regionálních i městských autobusů,“ uvedl náměstek pražského primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Mezi autobusy a tramvajemi nyní mohou lidé přestupovat na jednom místě, stanice metra je vzdálená jen několik desítek metrů. Tramvajová linka číslo sedm ve tříkolejné smyčce končí a linka 16 jí projíždí a pokračuje do zastávky Ústřední dílny DP. V budoucnu by měla smyčka sloužit i pro plánovanou trať do Štěrbohol. „To je záměr v dlouhém horizontu,“ upřesnil Scheinherr.

V místě ještě přibude 41 stromů, které budou vysázeny po prázdninách, aby je neponičily vysoké teploty. Kolem smyčky je už také více než dva tisíce keřů, pražský dopravní podnik (DPP) na místě nechal umístit i čmelín pro čmeláky a takzvaný hmyzí hotel.

Scheinherr dodal, že plánovaná železniční zastávka Depo Hostivař by měla být uvedena do provozu v roce 2024 poté, co začnou fungovat dvě připravované městské železniční linky. P+R parkovací dům pro 649 aut by se pak podle náměstka mohl začít stavět za dva nebo tři roky. Vznikne na místě současného povrchového parkoviště.

Loni v září DPP dokončil stavbu tramvajové smyčky na Zahradním Městě, která má pomoci zvládnout vyšší počet cestujících daný loňským spuštěním nové vlakové zastávky. Podnik nedávno zahájil také stavbu tramvajových tratí z Divoké Šárky na sídliště Dědina a z Modřan do Libuše. Loni pak začala fungovat nová trať z Barrandova do Holyně, kterou DPP plánuje v blízké době protáhnout až do Slivence.