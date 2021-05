Smartwings přidávají další spoje, nově poletí do Londýna

Ve středu 5. května Smartwings také obnoví pravidelné letecké spojení z Prahy na kanárský ostrov Lanzarote. Linka bude provozována jednou týdně ve středu, od července každé úterý. Jde již o čtvrtý z Kanárských ostrovů, kam Smartwings nabízejí pravidelné letecké spojení. Každý týden Smartwings vypraví z Prahy na Kanárské ostrovy šest letů.

Praha-Londýn Z Prahy do Londýna: čtvrtek 9:45, pátek 14:00, neděle 18:50 a pondělí 15:50 Z Londýna do Prahy: čtvrtek 12:05, pátek 16:00, neděle 20:45 a pondělí 17:45

Smartwings nyní provozují z Prahy pravidelné linky do chorvatského Splitu, španělské Málagy, na ostrov Mallorca, na tři Kanárské ostrovy (Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura), na Madeiru (Funchal), do Egypta (Hurgdada a Marsa Alam) a do ruského Petrohradu. Charterové lety směřují z Prahy do SAE (Ras Al Khaimah) a na tuniskou Djerbu.



Během prvního květnového víkendu Smartwings zahájily také první lety z letišť Brno a Ostrava, odkud společnost nabízí pravidelné linky do egyptských letovisek Hurghada a Marsa Alam. Od 29. května Smartwings plánují provozovat z Ostravy a Brna pravidelné linky do turecké Antalye.

Během letní sezony nabídnou Smartwings z Brna a Ostravy přes dvě desítky pravidelných linek do Řecka, Bulharska, Egypta, Itálie, Turecka, a také charterové lety pro cestovní kanceláře do dalších destinací.

Smartwings i ČSA se kvůli koronavirové krizi a rušení letů ocitly v ekonomických problémech. Smartwings čerpají úvěr od čtyř bank za dvě miliardy korun. Celkově financování dopravce přesáhne sedm miliard korun, další peníze by měli zajistit čeští akcionáři, podpora leasingových firem a restrukturalizace. Dluhy firmy jsou okolo 6,6 miliardy korun.

Na půjčku naopak nedosáhly dceřiné ČSA, které jsou nyní v úpadku. Ten na ně uvalil soud po jejich vlastním návrhu. Společnost eviduje nesplacené pohledávky za přibližně 1,8 miliardy korun, z toho miliardu v rámci neproplacených nebo nevyužitých letenek cestujících a zbytek pak společnost dluží dodavatelům. Podle firmy je cílem reorganizace společnosti s cílem její záchrany. ČSA i přes úpadek nadále létají.