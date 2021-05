Boeing řeší problém s elektřinou. Nic závažného, ujišťují regulátoři i expert

Problém, kvůli kterému americký Federální úřad pro letectví (FAA) opět zavelel k uzemnění, se má týkat elektřiny, konkrétně záložní řídící jednotky napájení a přístrojového panelu v kokpitu. Podle BBC jde o to, že tyto dvě jednotky nejsou správně uzemněny. To může ovlivnit provoz určitých systémů, podle FAA závada například může bránit ochraně proti námraze motoru.



Úřad již opravy, které se mají na elektroinstalaci provést, schválil. Brzy by měl americký výrobce letadel Boeing obnovit dodávky.

Jak regulátor tak výrobce odmítají, že by současný problém s elektřinou mohl mít co dočinění s nehodami letounů 737 MAX v Etiopii a Indonésii v letech 2018 a 2019, kvůli kterým musela být dotčená letadla uzemněná skoro dva roky. Letecké katastrofy, při nichž zahynulo 346 lidí, se dávají za vinu softwaru pro řízení letu MCAS, jehož závada, zjednodušeně řečeno, tlačila čumák letadla k zemi.

Zaznívá i opačný názor. Podle bývalého manažera výroby Boeingů Edwarda Piersona jsou současné elektrické závady důsledkem dlouhodobějších problémů společnosti, v níž působil.

Pierson vidí spojitost mezi chybným fungováním softwaru MCAS a současnými problémy s elektřinou. „Ano, MCAS způsobil, že letadla klesla a havarovala. Byla to ale porucha elektrického systému, která pravděpodobně způsobila, že senzor úhlu náběhu poslal chybná data do MCAS,“ píše Pierson ve svém stanovisku.

Je to vyloučené, říká odborník

Jenže souvislost odmítají regulátoři i odborníci. „Elektroinstalace nemá se softwarem MCAS vůbec nic společného, to je od začátku vyloučené,“ komentuje letecký expert a bývalý kapitán Boeingu 737 Ladislav Keller. „Nešlo to zjistit předem,“ odpovídá na otázku, proč se na problém nepřišlo během několikaměsíční certifikace, kterou prováděl FAA. „Závada se začala najednou projevovat, tak se řeší, ale nejedná se o nic závažného,“ zdůrazňuje Keller.

Stejně to vidí i evropský regulátor, Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA), kterou redakce iDNES.cz oslovila. „Neexistuje žádná souvislost mezi tímto problémem s elektrickými součástkami a problémy s MCAS, které vedly k dvěma tragickým nehodám.“

„Validací Boeingu 737 MAX ze strany EASA, což byl předpoklad pro zrušení uzemnění letadel v Evropě, byla certifikace nového designu systému řízení letu a prohlášení, že tento design splňuje bezpečnostní standardy EASA. Výrobce odpovídá za stavbu letadla v souladu s tímto designem,“ uvádí tisková mluvčí agentury Janet Northcotová s tím, že na výrobu Boeingů dohlíží americký regulátor FAA.

„Pokud výrobce zjistí problém s výrobou, je jeho odpovědností ohlásit to svému dozorujícícmu orgánu, v tomto případě FAA,“ dodává EASA. Nutno zmínit, že Boeing problém ohlásil a doporučil uzemnění postižených letadel.

Bývalý manažer upozorňuje na výrobní tlaky

Výše citovaný Edward Pierson se v souvislosti s problémy společnosti Boeing neozývá poprvé. Byl to právě on, kdo v roce 2019 před americkým Kongresem vypověděl, že v továrně na letadla dlouho upozorňoval na nedbalé firemní praktiky, aniž by ho kdokoli vyslechl. Svého bývalého zaměstnavatele Pierson obvinil z toho, že při výrobě dával přednost zisku před bezpečností.

„Kvůli vysoké poptávce se v továrně Boeingu před lety zvýšily tlaky na co nejrychlejší výrobu nových letadel, což vedlo k zanedbání bezpečnostních otázek,“ tvrdí Pierson a výslovně spojuje údajné nekompromisní požadavky na výrobu v roce 2018 se současnými elektrickými závadami i s problémy se systémem MCAS, které vedly k pádu dvou letadel.

Pierson věří, že proces znovu schválení letounů, který FAA trval 20 měsíců, se zaměřil hlavně na zmíněný software MCAS a na další školení pilotů. Údajné problémy při výrobě v továrně to ale nevyřešilo, a tak se podle Piersona nelze divit, že se objevují nové problémy.

„Boeing, NTSB (Národní úřad pro bezpečnost dopravy Spojených států, pozn. red.) a FAA nereagovaly na opakovaná varování před poruchami výrobního procesu, včetně problémů s instalací elektrického systému sahajících až do roku 2018, tedy do roku výroby obou letadel,“ píše Pierson.

Boeing to nicméně popírá. „Nehody leteckých společností Lion Air a Ethiopian Airlines byly přezkoumány mnoha vládními a regulačními subjekty a žádný z těchto přezkumů nezjistil, že k nehodám přispěly výrobní podmínky v továrně,“ uvedla společnost.

Slabé prodeje

Problém s elektroinstalací se dotkl zhruba 24 světových aerolinek, na upravení čeká stovka letounů. Českých aerolinek Smartwings, respektive jejich Boeingů 737 MAX, se problém netýká. „Po splnění požadavků EASA včetně ověřovacích letů jsme do provozu uvedli již čtyři letadla 737 MAX a postupně budou do provozu znovuzavedeny i zbývající stroje,“ uvádí k tomu tisková mluvčí aerolinek Vladimíra Dufková.

Nekončící překážky společnosti Boeing se promítají do jejích prodejů. V minulém měsíci firma dodala pouze čtyři letouny MAX. Celkově společnost za duben doručila 17 dopravních letadel, píše Bloomberg. Měsíc před tím, ještě před problémem s elektroinstalací, to bylo 29 letadel.