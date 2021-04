Smartwings o Velikonocích zamíří do 15 destinací, v létě jich bude přes 70

Letečtí dopravci Smartwings a ČSA mají přes Velikonoce v plánu 111 letů do patnácti zemí. Do Prahy nebo z ní se vypraví celkem 58 pravidelných leteckých spojů. Během letní sezony budou létat z Česka celkem do 74 destinací. Ve čtvrtek o tom informovala mluvčí společnosti Vladimíra Dufková.