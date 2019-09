Z Londýna do New Yorku za hodinu? Podle Britů možné do deseti let

„Zázrak“, který by měl umožnit komerční lety dosahující rychlostí až 5,4 Ma, se jmenuje SABRE. Název je akronymem pro Synergetic Air-Breathing Rocket Engine. Už podle jména jde o kombinaci mezi proudovým a raketovým motorem. Agregát pohání vodík a je to také první raketový motor, který využívá sání vzduchu.



Motor vyrábí společnost Reaction Engines ve spolupráci s Britskou vesmírnou agenturou. Právě šéf této vládní agentury pak k motoru přitáhl pozornost médií náskledujícími slovy: „Až se nám podaří raketový motor SABRE uvést do provozu, umožní nám to cestovat do Austrálie jen pouhé čtyři hodiny,“ řekl podle listu The Independent.



Přímý let z Londýna do Sydney, který v současnosti aerolinka Qantas testuje, by trval zhruba 19 hodin. Letadla s novým motorem by tuto cestu zvládla za čtyři hodiny, tedy zhruba dvakrát rychleji, než létal slavný nadzvukový letoun Concorde.



Již výše zmíněná rychlost znamená, že by se délka letu z Londýna do New Yorku zkrátila na pouhou hodinu. Podle Britské vesmírné agentury budou motory SABRE připraveny ke komerčnímu použití v roce 2030.



Zelenější létání

Technologie, kterou používá SABRE, by navíc měla být „zelenější“ a levnější než současné motory, informuje web listu The Daily Telegraph. Ze spojení raketového a proudového motoru si toztiž bere ty nejefektivnější části.



„Rakety se za posledních sedmdesát let nijak nezlepšily,“ uvedl Shaun Driscoll z Reaction Engines. „Zato proudové motory se staly mnohem efektivnějšími, takže když je spojíte, získáte velmi lehký a efektivní pohon,“ dodal.



Původním cílem Reaction Engines bylo vytvořit motor, který by umožnil snazší a levnější cesty na orbitu. K tomu podle firmy patří i horizontální vzlet (současné vesmírné rakety zpravidla startují vertikálně). Nakonec však SABRE prezentuje jako mix: motor jak pro rakety, tak pro letadla.

Mohla by vadit legislativa

I pokud se SABRE do roku 2030 podaří dostat do komerční sféry, bude jeho použití nejspíš narážet na legislativu. Ta totiž ve většině států zakazuje nevojenským letounům překročit rychlost zvuku nad pevninou.

K tomuto opatření státy přistoupily kvůli aerodynamickému třesku vydávaném letadly překonávajícími rychlost zvuku. Tento hlasitý efekt, které lidské ucho vnímá jako výstřel, může v některých případech způsobovat i hmotné škody, například rozbíjení oken domů.

Letouny s motory SABRE by tak buď musely nad pevninou létat pomaleji, anebo počkat na změnu legislativy. Letů do vesmíru by se však toto omezení netýkalo.