Airbus chce sledovat své cestující. Do letadel plánuje zavést senzory

„Kabinu budoucnosti“, jak Airbus nový koncept nazývá, začala společnost testovat na jednom ze svých letadel minulý měsíc. Paluba nového Airbusu A350-900 je vybavená senzory, které zaznamenávají zvyky a chování cestujících - jaké občerstvení si dávají či co za filmy sledují.

K senzorům mají přibýt i malé kamery snímající případné fronty na toaletu. Díky tomu by byl Airbus schopný cestujícím sdělit přibližný čas čekání či jakou z toalet na palubě použít, píše server CNBC. Tváře cestujících by kvůli ochraně osobních údajů byly rozmazané.

Podle serveru by sesbíraná data, ke kterým by posádka prostřednictvím Wi-Fi sítě měla přístup, také mohla zmírnit boje o úložné prostory v kabině. „Není to koncept. Není to sen,“ okomentoval stav pilotního projektu vice prezident pro kabinový marketing Ingo Wuggetzer. Dodal, že na „kabinu budoucnosti“ zatím cestující nenarazí. Testování senzorů na palubě letadla A350 bude pokračovat až do konce letošního roku.

Evropská společnost Airbus dlouhodobě soupeří o vedoucí pozici na světovém trhu s americkou firmou Boeing, která se ve druhém čtvrtletí kvůli problémům s letouny 737 MAX propadla do nejhlubší ztráty za posledních 10 let.

Odbyt letadel americké společnosti Boeing v prvním pololetí klesl. Firma dodala zákazníkům 239 strojů, o 37 procent méně než loni. Jejímu evropskému konkurentovi se naopak dařilo, Airbus ve stejném období dodal 389 letounů. Boeing by tak poprvé po osmi letech mohl přijít o post největšího světového výrobce letadel.