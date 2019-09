Počet letadel se do dvaceti let zdvojnásobí, odhaduje Airbus

V roce 2038 by podle odhadů Airbusu mělo létat 48 tisíc dopravních a nákladních letadel. V současnosti jich přitom nebe brázdí zhruba 23 tisíc. Většinu leteckých flotil by za dvacet let měly tvořit nové stroje, jen asi osm a půl tisíce z nich budou modely, které známe ze současnosti, informuje list The Independent.

Hlavním tahounem prodejů budou podle Airbusu úzkotrupá letadla. Důležitý by měl být také důraz na snižování spotřeby a vyšší udržitelnost strojů. Již dnes přitom podle společnosti letadla spotřebovávají o 80 procent méně paliva než před deseti lety. V příštích dekádách by v tomto trendu firma ráda pokračovala.

Letecká doprava podle evropského výrobce poroste o 4,3 procenta ročně. To mimo jiné znamená i to, že bude potřeba kolem 550 tisíc nových pilotů.

„Čtyřprocentní nárůst odráží odolnou povahu letectví,“ uvedl pro Independent Christian Scherer z Airbusu. „Ekonomikám se daří díky letecké dopravě. Lidé a zboží se chtějí propojovat,“ dodal.

Dopravní uzly v obřích městech

Důvodem velkého nárůstu letecké dopravy bude mít podle Airbusu vliv i na rozvoj měst. Z těch by se podle firmy měla postupně stát megametropole, do kterých se bude stěhovat stále více a více lidí.

Z těchto měst by pak měly vzniknout obří dopravní uzly. Právě ty podle Airbusu poženou leteckou dopravu kupředu – především v Asii a Africe.

Odhady pro budoucnost tento týden zveřejnil i hlavní rival Airbusu, píše CNBC. Boeing však na rozdíl od evropské firmy odhadl i to, kolik by se na růstu průmyslu mělo dát vydělat. V prodeji letounů to podle Boeingu bude zhruba 6,8 bilionu dolarů (téměř 160 bilionu korun), a 9,1 bilionu dolarů (přes 213 bilionů korun) ve službách.