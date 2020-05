Další nová linka z Prahy. Po Heathrow přibude přímý spoj i do Tirany

Dopravce začne do hlavního města Albánie létat od 3. července 2020 dvakrát týdně, vždy v pondělí a v pátek. Na linku nasadí letadlo typu Airbus A320 Family v konfiguraci až pro 189 cestujících. Letenky nabízí dopravce na svých webových stránkách.

Nejde o první linku, která po pandemickém útlumu ožívá. Smartwings začne od poloviny června létat do Chorvatska, od července pak i do dvanácti řeckých destinací a dále na Mallorku, Kanárské ostrovy, Kypr (Larnaka), Madeiru (Funchal) a do Bulharska (Burgas a Varna).

Let do Tirany vybočuje v tom, že jde o novou linku, kterou dopravce delší dobu před koronakrizí neprovozoval. Není první takovou linkou. Nové pravidelné lety už ve čtvrtek oznámily České aerolinie, které začnou od 25. června denně létat na největší britské letiště Heathrow.

Na Letišti Václava Havla Praha platí celá řada ochranných opatření. Všichni cestující i návštěvníci letiště musí ve všech prostorách nosit roušku, dodržovat bezpečné rozestupy a věnovat se dostatečné hygieně rukou. Za tímto účelem je po celém letišti rozmístěno také více než 250 nádob s dezinfekcí.

„Pokud cestující, kteří do Prahy přiletí, nemají vlastní roušku, obdrží ji v tuto chvíli na příletu zdarma. Přepážky na odbavení jsou také vybaveny plexisklem či průhlednou fólií, které tvoří bezpečnou bariéru mezi cestujícím a pracovníkem odbavení,“ uvedla mluvčí Letiště Praha Kateřina Pavlíková.

Prostory, kde dochází k větší kumulaci cestujících, jako jsou odletové gaty, se důkladně dezinfikují po každém odletu.