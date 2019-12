V Kanadě vzlétlo první plně elektrické letadlo, testovací let trval 15 minut

Podobně jako u automobilového průmyslu, i budoucnost letectví zřejmě tkví v pohonu na elektřinu. Naznačuje to zájem, který na aerosalonech vzbuzují letadla tohoto typu. Zatímco některé letouny s hybridním pohonem se už ve vzduchu ocitly, čistě elektrický stroj měl svou premiéru v úterý ve Vancouveru.

Společně s australskou firmou MagniX se na projektu podílely také kanadské aerolinky Harbour Air, jejichž flotila hydroplánů ročně přepraví půl milionu pasažérů mezi Vancouverem a přilehlými ostrovy.

„Průkopníkem“ se stal více než 60letý hydroplán DHC-2 de Havilland Beaver, vybavený novým elektromotorem s výkonem 560 kW. Testovací let trval podle deníku The Guardian zhruba 15 minut. „Dokazuje to, že čistě elektrické komerční létání může fungovat,“ řekl výkonný ředitel MagniX Roei Ganzarski.

Pomalý pokrok v bateriích

Žlutý hydroplán během testu pilotoval šéf aerolinek Harbour Air Greg McDougall. Letecká společnost plánuje v budoucnu elektrifikovat celou svou flotilu více než 40 letadel. Kromě úspor na palivu tak ušetří i na údržbě motorů, míní McDougall, jelikož servis elektromotorů je podle něj “drasticky” levnější.

Dolet strojů s lithiovými bateriemi je zatím pouze 160 kilometrů. Zatímco vývoj v oblasti elektrických motorů či generátorů byl v posledních letech poměrně rychlý, technologie baterií natolik nepokročila. „Dolet zatím není takový, jaký bychom jej chtěli mít, nicméně je dostatečný na to, aby odstartoval revoluci,“ citovala Ganzarského BBC.

Přechod k elektrickým motorům je jednou z cest jak snížit emise produkované leteckou dopravou. Dopravci jsou totiž pod stále větším tlakem zákazníků, kterým dělá starost uhlíková stopa.