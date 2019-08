Více peněz na silnice, ale pouze na papíře. Resort dopravy kouzlí s čísly

Kremlík po setkání s ministryní financí Alenou Schillerovou oznámil navýšení rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) o pět miliard. Jenže po důkladnějším pohledu na jednotlivé položky příjmů dopravního fondu se naděje na to, že peněz do silnic a železnic přiteče více než letos, začne rozplývat.

Velká část oněch pěti miliard korun, které údajně přidalo ministerstvo financí, totiž zůstane jen na papíře. Příspěvek státu na výstavbu a­ opravy dopravní infrastruktury letos činí 70 miliard a zahrnuje kromě dotace ze státního rozpočtu podíl na vybraných daních z paliv a ­příjmy z dálničních známek a kamionového mýta.

Dvě posledně jmenované položky jsou přitom oproti letošnímu rozpočtu navýšeny o 5,1 miliardy korun, aniž by k ­takto optimistickému předpokladu existoval rozumný důvod.

Nejzřetelněji je to vidět na očekávaném výběru poplatků z dálničních známek. Ty by podle ministerstva financí měly napřesrok vynést 7,3 miliardy korun, tedy o 2,2 miliardy více než letos. Úřad totiž do připravovaného rozpočtu započítal jejich zdražení, které ovšem Poslanecká sněmovna zamítla.

Sám ministr dopravy dokonce uvedl, že o­ zamýšleném zdražení ročního kuponu z 1500 korun na dva tisíce je možné uvažovat až po dokončení rekonstrukce dálnice D1. „Návrh příjmů z časových poplatků za užívání dálnic a rychlostních silnic ve výši 7,3 miliardy Kč vycházel z předpokladu zvýšení zákonného limitu ceny dálničního kuponu, k čemu však na základě rozhodnutí Poslanecké sněmovny nakonec nedojde,“ řekl MF DNES mluvčí ministerstva financí Jakub Vintrlík. Zároveň upozornil, že návrh rozpočtu dopravního fondu není finální a­ může se ještě měnit.

Velké ministerské oči

Podobně optimistický byl resort financí, pokud jde o zvýšení příjmu z­ elektronického mýta. Od něj očekává meziroční navýšení 2,8 miliardy. Na rozdíl od dálničních známek, jejichž cena se oproti letošku měnit nemá, zvýšení výběru mýta své opodstatnění má.

Od příštího roku se totiž do systému výběru připojí téměř 900 kilometrů silnic prvních tříd a ty výběr zvýší. Ale těžko poroste tolik, aby po odečtení nákladů byl o 2,8 miliardy vyšší.

Samotné ministerstvo dopravy předpokládá, že rozšíření sítě zpoplatněných silnic by mohlo vynést 1,5 miliardy korun, což se blíží předpokladu, který pro ministerstvo spočítala poradenská společnost Deloitte. Ta očekává, že rozšíření přinese 1,3 miliardy a o dalších 200­ milionů se postará obecné zvýšení intenzity kamionové dopravy.

Výrazně nižší výběr mýta v souvislosti s rozšířením zpoplatněných kilometrů očekává současný správce mýtného systému, společnost Kapsch. Podle něj nově zpoplatněné silnice první třídy vynesou 600 ­až 700 milionů.

„Pokud vycházíme z dopravní intenzity na jednotlivých silnicích, z­ plánovaných nově zpoplatněných 880 kilometrů jedniček má mýtnou výnosnost srovnatelnou s ­již zpoplatněnými jedničkami jen mizivých 76 ­km silnice I/35, na jejímž místě se navíc staví budoucí dálnice,“ uvedl mluvčí Kapsche David Šimoník.

O něco střízlivější jsou odhady ministerstva financí ohledně výběrů spotřební daně z pohonných hmot a motorových olejů nebo u silniční daně, kterou platí za provoz aut firmy a osoby samostatně výdělečně činné. Peněz, které by se z ­těchto daní měly v příštím roce vrátit zpět do dopravy, by mělo být pouze o­ sto milionů více než letos.