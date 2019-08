Česko příští rok na dopravní stavby vynaloží 70 miliard korun

„Budeme to nyní vypočítávat a bude se to pohybovat od nějakých patnácti až 25 miliard korun v evropských zdrojích,“ řekl MF DNES ředitel fondu Zbyněk Hořelica. Fond dopravy by se tak měl zřejmě vyhnout propadu ve financování, který by vycházel z původního návrhu ministerstva financí. To plánovalo státní příspěvek fondu ve výši zhruba 65 miliard korun.

„Paní ministryně si uvědomuje, že v době zpomalující se ekonomiky nelze neinvestovat do dopravní infrastruktury, nelze podseknout investice. Z hlediska Státního fondu dopravní infrastruktury budeme z hlediska národních zdrojů mít částku přibližně 70 miliard korun,“ řekl ČTK a České televizi ministr dopravy Kremlík. Ten je se zhruba pětimiliardovým navýšením státního příspěvku spokojený a další peníze na dopravní výstavbu už požadovat nebude. Letos SFDI hospodařil s navrženou částkou 86,3 miliardy korun.

Kromě peněz na výstavbu infrastruktury bude resort dopravy napřesrok hospodařit s dalšími 60,2 miliardami korun, které mu stát pošle do rozpočtu. Ministerstvo peníze používá mimo jiné pro spolufinancování dálkové železniční dopravy, přispívá z nich krajům na provoz regionálních vlaků nebo z nich platí správu registrů včetně registru řidičů.